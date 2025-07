Jiří Krampol BOJUJE v nemocnici o život: Blízki sa s ním LÚČIA!

Jiří Krampol (Zdroj: Profimedia)

Legendárny český herec a zabávač Jiří Krampol leží v nemocnici v kritickom stave. Podľa informácií redakcie CNN Prima NEWS je jeho zdravotný stav vážny, čo nezávisle potvrdilo viacero jeho priateľov. V nemocnici ho v týchto dňoch navštívil hudobník Felix Slováček. „Samozrejme, že to nie je dobré. Nie som doktor, ale ako to vidím len svojimi očami, myslím si, že to nie je dobré. Nerozprávali sme spolu, on tak napoly spal, tak som ho nechcel extra trápiť,“ povedal Slováček pre spomínaný web.

Zdravotné problémy trápia Krampola už dlhší čas. Na začiatku júla musel byť tiež hospitalizovaný, čo mu znemožnilo zúčastniť sa na plánovanej oslave jeho 87. narodenín. Dôvodom bol opakovaný problém, ktorý sa objavil už vo februári, keď skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti kvôli vážnemu zavodneniu organizmu. Vtedy mu lekári z tela odčerpali až 18 litrov vody. „Jirka je na tom veľmi zle. Už veľmi nevníma a dokonca ani nikoho nespoznáva,“ povedal o aktuálnom stave jeho priateľ, ktorý si želal zostať v anonymite.

Krampola navštívil aj bojovník MMA Karlos Vémola. „Počul som, že Jirka na tom nie je dobre. Idem ho teraz navštíviť, aby som zistil, ako na tom je,“ uviedol pre spomínaný web. V stredu sa mu zdalo, že ho herec spoznal, no komunikovať už nedokáže. Vémola avizoval, že sa za ním vyberie znovu vo štvrtok. Krampol posledný rok žije v dome sociálnych služieb v Prahe. Napriek zdravotným ťažkostiam sa ešte v júni objavil na oslave 83. narodenín svojho priateľa, hudobníka Antonína Gondolána. Herec dlhé roky bojuje s chronickým zlyhávaním srdca a problémami s pľúcami.