ROZCHOD víťazov Ruže: Ženíchovi NALOŽIL slovenský expolitik... Buď trochu CHLAP!

Aj u našich susedov sa prednedávnom vysielala šou Ruža pre nevestu. V českej verzii bol ženíchom charizmatický Jan Solfronk a bojovala o neho aj študentka Sabina Pšádová, ktorá si napokon získala jeho srdce. Víťazi Ruže však aktuálne po niekoľkých mesiacoch išli od seba. Priznali to prostredníctvom sociálnych sietí. Jan a Sabina pôsobili ako harmonický pár, no ako sa zdá, všetko bolo inak. „Je koniec," šokovala Sabina.

„Nedávno som zdieľala moment, ktorý ma po dlhej dobe zahrial pri srdci. V sekunde to vo mne prebudilo spomienky na to krásne, čo sme spolu zažili. Na chvíľu som uverila, že by zase mohlo byť všetko v poriadku. Ešte som netušila, že to bude posledný pekný okamih pred koncom. Možno práve preto teraz toľko bolí písať niečo úplne iné. Ticho, sklamanie, bolesť… a lúčenie s niečím, čomu som toľko verila," pokračovala Sabina. „Veľmi to bolí. Nikdy som si nepriala, aby to došlo až sem. Posledné dni som bola ako telo bez duše. Ako by sa vo mne niečo zlomilo. Naša cesta začala v Bachelorovi. Dostala som tú poslednú ružu a nikdy nebudem ľutovať, že som do tej reality šou išla. Naučila ma mnoho vecí a hlavne mi priniesla lásku. Skutočnú, krásnu… ale tiež bolestivú," opísala.

„Bola som v tom celým svojím srdcom od úplného začiatku. Dlho som dúfala, že nájdeme cestu späť k sebe. Že sa znovu stretneme tam, kde to bolo skutočné a silné. Ale láska potrebuje viac než iba spomienky. Potrebuje prítomnosť. Potrebuje komunikáciu, dôveru, objatie, bezpečie. Potrebuje, aby sa človek necítil sám, aj keď s niekým je. A keď tieto základy chýbajú príliš dlho, človek začne byť unavený. Stráca vieru, stráca sám seba. Tlak verejnosti tomu nepomohol. Žiť vzťah pred očami tisícky ľudí nie je prirodzené. A aj keď sme sa snažili, ten tlak nás viac a viac od sebe vzďaľoval," vysvetlila.