SMUTNÉ TAJOMSTVO ženícha z českej Ruže: O mamu prišiel ako 4-ročný!

Jan v rozhovore pre českú Novu prezradil, že Vianoce sú preňho citlivým obdobím. Spájajú sa mu totiž s obrovskou stratou. „Ja som s mamou prežil nejaké štvore Vianoce a to si troje nepamätám. V každom prípade, aby mi to bolo vysvetlené... Tato mi povedal, že si mamu vzal Ježisko, takže ja som vždy na Vianoce ju hľadal - a nedočkal som sa,“ priznal Solfronk so slzami v očiach.

V čase, keď jeho mama zomrela, bol Jan ešte malý a vraj mu nejaký čas trvalo, než pochopil, čo sa vlastne stalo. A prvé Vianoce, keď si všetky súvislosti dal dokopy a pochopil, čo sa stalo, boli vraj preňho veľmi náročné. „Ja so nevedel, čo sa stalo. Keď som si to uvedomil, tak už to nebolo tak intenzívne. Postupne sa s tým človek zmieruje, no...“ dodal Solfronk.

Tvrdí však, že iní členovia rodiny situáciu prežívali oveľa intenzívnejšie ako on. „Iní to prežívali viac, napríklad tato alebo brat,“ povedal s tým, že jeho brat bol v čase úmrtia mamy čerstvo narodený. Mamu tak ako bábätko potreboval určite viac, no a pre jeho otca musela byť situácia, kedy mu zomrela manželka a zostal s dvomi malými deťmi sám, veľmi ťažká.

