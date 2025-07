Umelecký svet v smútku: Zomrela ikona divadelníctva, jej tvorbu miloval každý

(Zdroj: Getty Images)

Priekopníčka moderného kostýmového výtvarníctva zomrela 18. júla v Bratislave vo veku 88 rokov. Informuje o to Slovenské národné divadlo (SND) na svojej webstránke. „Počas troch desaťročí vytvorila stovky kostýmov aj do inscenácií v Slovenskom národnom divadle - v historických hrách, operách i romantických baletoch,“ uvádza naša prvá scéna. „Umelcov obliekala do kostýmov, ktoré sa vyznačovali noblesnosťou, gracióznosťou a malebnosťou,“ poznamenáva k umelkyni, ktorá ako profesionálka vstúpila svojou tvorbou v roku 1962 najskôr na scénu košického divadla a od roku 1966 do SND v Bratislave.

Helena Bezáková (Zdroj: SND)

Helena Bezáková sa narodila 19. augusta 1936 v Oponiciach. Začínala štúdiom keramiky, pokračovala maľbou na Vysokej škole výtvarných umení a potom smerovala na Vysokú školu múzických umení, kde študovala pod vedením popredného scénografa Ladislava Vychodila a kostýmovej výtvarníčky Ludmily Purkyňovej.

Odborníci vyzdvihovali v Bezákovej tvorbe schopnosť zhmotniť v kostýme emóciu, charakter aj spoločenské postavenie postavy.dodáva divadlo s tým, že v opere spolupracovala predovšetkým s režisérom Branislavom Kriškom a Vychodilom, v činohre vytvorila tvorivý tandem s Pavlom Hasprom a Vladimírom Suchánkom.dopĺňa SND k umelkyni, ktorá za svoju tvorbu získala množstvo ocenení na prestížnych medzinárodných výstavách. Medzi nimi napríklad zlatú medailu na medzinárodnej výstave scénografie a divadelnej architektúry Pražské Quadriennale v roku 1971 a v roku 1973 na brazílskom Bienále výtvarného umenia v Sao Paole.

Posledná rozlúčka s Helenou Bezákovou bude v stredu 23. júla o 15.30 h v bratislavskom krematóriu.