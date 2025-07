Zdrvujúca diagnóza dcéry českej herečky: V tehotenstve jej našli NÁDOR!

(Zdroj: profimedia.sk)

Tehotná moderátorka Adéla Konewka momentálne namiesto radostného očakávania druhého dieťaťa bojuje so zdravotnými ťažkosťami. Dcéra herečky Evy Čížkovskej sa na Instagrame podelila o svoj príbeh, keď dlhé mesiace riešila zvláštnu hrčku na bruchu a postupne počúvala jednu diagnózu za druhou. Lekári jej nakoniec potvrdili, že ide o nádor, ktorý bude možné odstrániť až počas pôrodu. Adéla už vychováva syna Tadeáša. V júni oznámila, že čaká druhé dieťa, no práve počas tehotenstva sa začal naplno prejavovať problém, ktorý si všimla už dávnejšie.

„Rok a pol po prvom pôrode som si pri pupku nahmatala hrčku,“ zaspomínala si moderátorka. Vtedy jej lekári tvrdili, že ide o pruh, s ktorým nie je potrebné nič robiť, ak ešte plánuje ďalšie deti. Hrčka sa však začala zväčšovať a počas hospitalizácie v prvom trimestri počula novú diagnózu – zatvrdnutá modrina po cisárskom reze. Ani tá sa však nepotvrdila. „Lenže čím som tehotnejšia, tým je hrča väčšia. Na prvom screeningu prišla pani doktorka s verziou, že to nie je modrina, ale zauzlené svaly,“ uviedla Adéla.

Situácia sa vyjasnila až neskôr, keď lekári pri druhom screeningu prišli s možnosťou, že ide o myóm – nezhubný nádor maternicového svalstva. Ďalšie odborné vyšetrenie však odhalilo, že nález je komplikovanejší. „Je to nádor, ktorý by nemal byť nebezpečný a môže mať charakter myómu. Ale s istotou to zistíme, až keď ho vyberieme pri pôrode,“ vysvetlila s tým, že nález je veľký ako detská hlavička. Moderátorka sa napriek nepríjemnej situácii snaží ostať pozitívna. „Ak sa vám niečo nezdá, choďte sa poradiť ďalej. Pretože jedným názorom to skončiť nemusí,“ uzavrela.