Taliansky šéfkuchár vytočený do vývrtky: Tretí raz mu VYKRADLI reštauráciu!

Andrea Ena, taliansky šéfkuchár a majiteľ dvoch obľúbených reštaurácií v Bratislave, sa stal opakovane terčom zlodejov. Reštauračné podniky sú pre nich často lákavé najmä kvôli hotovosti v pokladniach, a ani jeho podnik nebol výnimkou. Ako uviedol na sociálnej sieti, do reštaurácie sa mu vlámali rovno trikrát.

„6.7.2025 okolo 4:50 ráno ukradol okolo 400 eur. 14.7.2025 okolo 1:20 ráno ukradol alkohol a sklo – 200 eur. 20.7.2025 okolo 3:10 ráno ukradli uterák a deku. Už feťák dnes (v nedeľu, pozn.red.) nebol sám, ale mal so sebou parťáka a dokonca jednu babu, áno žena, čo im robila spoločnosť a vyzerala celkom skúsená. Pripravená a vedela čo chce. Dokedy toto bude trvať? Pre políciu je to len priestupok a hlavne neznámy páchateľ,“ napísal na Instagrame.

„Lebo preskočiť plot je jednoduché,“ dodal. „Keďže sme dali opatrenie, tentokrát si odniesli len deku a uteráky a našťastie nič viac. Okrem kamery máme namontovaný alarm a aj sirénu. No moc sa toho nebáli. Napriek tomu, že tam prišla aj SBS, môžu byť nafetovaní, ozbrojení. Neni to ľahká situácia. No verím tomu, že čoskoro bude vyriešená, ale sami si to musíme vyriešiť,“ doplnil. „Keďže nie je možné celý priestor zaplotovať, zatvoriť, prosím, nepíšte mi, že si to máme lepšie zatvoriť. Je to nemožné,“ vysvetlil a na záver vyzval ľudí, aby zdieľali jeho skúsenosť. VIDEO zlodejov nájdete TU.