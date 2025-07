Borisova Laura odkryla SÚKROMIE: Slová o NEVERE a... Takýto má vzťah s ostatnými mamičkami!

Laura Vizváryová (Zdroj: Ján Zemiar)

Boris Kollár a Laura Vizváryová majú spolu dvojročného synčeka Abnera. Je jasné, že práve blondínka je jeho favoritka, keďže s ňou trávi všetok svoj čas a chodia spolu aj na rôzne dovolenky. Tým, že má Boris deti aj s inými ženami, Laura musí zažívať to, čo si mnohé ani nevedia predstaviť. A práve teraz odhalila, aký má s ostatnými mamičkami vzťah.

„Niektoré z bývalých sú úplne v poriadku (veľa ich nie je!!). Vieme spolu komunikovať, rešpektujeme sa. A potom sú také... (radšej nebudem menovať), ktoré by mi v tichosti závideli aj zápal dutín. Pravda je, že ma nikdy nevedeli stráviť a ani sa im nečudujem," začala na úvod. Laura je známa svojím konfliktom s Kollárovou ex Barborou Richterovou, s ktorou viedli boj cez sociálne siete. Krásky si cez Instagram posielali mnoho drsných odkazov, ktoré vyeskalovali až do osobného konfliktu. No na koho svojimi slovami teraz narážala nie je známe.

Predseda NR SR Boris Kollár a Barbora Richterová (Zdroj: Ján Zemiar)

„Ja som mladá, vzdelaná, nezávislá, čo ich asi najviac znepokojuje. Nepotrebujem od nikoho peniaze, aby som mohla žiť život podľa seba. Rozdiel medzi nami je obrovský. A najmä moja nezávislosť," povedala úprimne. Pri tom, koľko žien bolo v Borisovom živote fanúšikov tiež zaujímalo, či sa nebojí, že by ju podviedol. „Nie, nebojím sa. Ak niekto zlyhá, je to jeho vizitka a nie moja tragédia. A karma má lepší plán než ja," dodala otvorene. Z jej slov je cítiť, že je vyrovnaná a sebavedomá žena, ktorú len tak niečo nerozhodí.

Boris Kollár, Laura Vizváryová (Zdroj: Ján Zemiar)