Ťažké chvíle slovenského páru: Najprv PROBLÉM s otehotnením a potom... Synček im skoro UMREL!

Samuel Procházka s manželkou (Zdroj: Instagram S.P.)

Samuela Procházku môžete poznať z éteru. Už dlhé roky sa k vám prihovára v rannej šou spolu so svojím kolegom Oliverom Oswaldom. A nedarí sa mu len v pracovnej oblasti. Už dva roky je ženatý s krásnou Viky, ktorá mu o rok neskôr priviedla na svet synčeka. V podcaste SNAMI však prehovorili o ťažkých chvíľach, ktoré ako pár prežili. Najprv mali problém a potom, keď sa to podarilo... Synček im skoro umrel.

„My sme sa o tom so Samkom veľa rozprávali, čo sa týka tehotenstva, dieťaťa. Nám aj povedali, že otehotnieť bude trošku náročnejšie," priznala s tým, že bol problém na jej strane. „Tak nám to doktorka nejako povedala a my sme to riešili. Ono boli nejaké také problémy, ktoré sa ťahali dlhodobejšie," povedala.

„Jednalo sa čisto o zdravotný problém, ktorý som riešila dlhodobejšie. Konkrétne asi rok. Chodila som k lekárovi od lekára, a takto dookola. Povedali proste, že to bude problém, otehotnieť. Túto vetu som počula, že nebudem môcť mať nikdy dieťa. A teda, keď to počuje 21-ročná mladá baba, tak to je také, že ja už som mala myšlienky v hlave, že sa rozchádzame," opísala. Nakoniec sa im to však nečakane podarilo na prvýkrát.

Svojimi ďalšími slovami zaskočil nejedného poslucháča podcastu. Nemali totiž problémy len predtým, ale aj potom... „Teo nám v podstate skoro umrel," priznal. „Skončil na JIS-ke. Mal nejaký ťažký zápal v tele. Mal extrémne vysoké CRP," začala Viky. „Ja som bol zapíjať narodenie, s tým, že sme ani nepili. Išli sme si len sadnúť niekde. A teraz sedíme s bratom, Oliverom a s pár ľuďmi. A teraz mi zvoní telefón a ona plače a ja že, preboha, čo sa stalo," pokračoval Samo s tým, že mu vtedy manželka telefonovala so zlou správou, kedy im synčeka zobrali na spomínanú JIS-ku.

„Tak som tam dobehol a zrazu vidíš tú izbu a tam už nebol Teo a my sme sa tam úplne položili," priznal slovenský moderátor. „Celé sa to nabaľovalo a zrazu nás pustili k nemu a zrazu ho vidíš doslova na prístrojoch," uviedla brunetka. „Povedali, že keby ho zobrali o deň neskôr alebo že keby si to nevšimli, lebo oni robili náhodné testy," prezradil moderátor. „Oni povedali, že keby nás pustili domov a že by to nezachytili skôr, tak by mi mohol doma v ten deň zosivieť a že by mi umrel," vyjadrila sa. Aj keď mal ich synček ťažší vstup do života, dnes je to šťastné dieťatko, ktoré nedávno oslávilo svoj prvý rok.