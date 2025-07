Paulovičova (†71) partnerka šokuje: DESIVÉ ÚZKAZY po hercovej smrti... Takto sa jej pripomínal!

(Zdroj: archív LF/archív TS)

BRATISLAVA - O mesiac uplynie presne rok od šokujúceho úmrtia slovenského herca Ľubomíra Pauloviča (†71). Jeho náhly odchod zasiahol fanúšikov, blízkych, no najmä jeho priateľku Lollu Fukari, s ktorou prežil posledné roky svojho života. No a práve ona si v reakcii na príspevok Tomáša Stríža zaspomínala na desivé úkazy, ktoré sa diali po jeho smrti. Takto sa jej pripomínal!

Tomáš Stríž pochádza z rodiny, ktorá podniká v pohrebníctve, on sám navyše uchováva spomienky prostredníctvom šperkov. A pri svojej práci sa neraz stretol s nevysvetliteľnými situáciami, vecami medzi nebom a zemou. O jeden príbeh sa podelil aj v uplynulých dňoch. Pripravoval práve pohreb, aranžoval kvety a pripravil klavír pre organistu.

„Keď som vyšiel von čakať na pozostalých, začul som klavír. Pomyslel som si, že som ho možno omylom zapol. Vrátil som sa späť... A zostal som stáť ako prikovaný. Klavír hral sám od seba. Klávesy sa jemne hýbali, akoby ich stláčali neviditeľné prsty,“ opísal na sociálnej sieti Facebook desivý moment Stríž... A vyzval svojich sledovateľov, či majú podobnú skúsenosť s "duchmi" aj oni.

Ozvali sa desiatky ľudí, ktorí sa delili o svoje nevysvetliteľné zážitky. A medzi nimi aj Lolla Fukari, fotografka, ktorá s Ľubomírom Paulovičom strávila posledné roky jeho života. Zomrel 15. augusta 2024 a blondínka sa s odchodom milovaného muža vyrovnávala dlho. A aktuálne opísala šokujúce situácie, ktoré sa jej diali po jeho odchode.

„Mne sa doma zapínali a vypínali svetlá, keď Ľubinko odišiel do neba. Mám to aj na mobile zachytené. Bolo to v čase ešte pred pohrebom. Viem, že prišiel takto za mnou. Tak isto sa mi sám od seba zapol 3x mobil s pesničkou Korene a Duchoň. Mobil bol vypnutý na nočnom stolíku. A raz pri tom bola moja dcéra a skoro tiež odpadla. Predtým sa mi mobil nikdy v živote sám od seba nezapol pesničkou. Ani nijak inak,“ opísala Fukari.

„Ja viem, že mnoho ľudí tomu nemusí veriť, ale neuveria, pokiaľ to sami nezažijú. A kopu ďalších takýchto situácií mám. Všetky si zapisujem. Každopádne viem, prečo sa dejú a absolútne z toho nemám strach ani zlý pocit. Práve naopak. Takto nám duše našich drahých zosnulých dávajú o sebe vedieť, že smrťou nič nekončí a sú stále s nami,“ dodala Lolla.

Ľubomír Paulovič a Lolla Fukari (Zdroj: archív LF)