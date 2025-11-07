Ľubo Paulovič by dnes slávil 73. narodeniny: Legendárny herec ožil v POSLEDNEJ role ako krutý človek!

BRATISLAVA - Skvelý herec, režisér a dobrý človek! Ľubo Paulovič sa premiéry seriálu Lovec nedožil. My si však jeho herecké majstrovstvo pripomenieme v jeho poslednej úlohe.
Nie je to tak dávno, čo Slovensko zasiahla smutná správa o smrti herca Ľubomíra Pauloviča. Zomrel 15. augusta tohto roku vo veku 71 rokov, skonal vo svojom dome v Chorvátskom Grobe. Ľubomír Paulovič patril k našim obľúbeným hercom, ktorý bol činorodý takmer do konca života. Účinkoval v niekoľkých divadelných predstaveniach, nakrúcal seriál, režíroval...
Poslednýkrát si zahral v jojkárskom seriáli LOVEC, ktorý sa nakrúcal od októbra 2022 do mája 2024 v Malých Vozokanoch na Slovensku. Napriek dlhodobým zdravotným problémom sa však Ľubo Paulovič na pľaci herecky svojej role zhostil zodpovedne a nakrúcanie zvládol profesionálne...
V seriáli Lovec stvárnil Paulovič krutého továrnika Brauna, ktorý v malom mestečku na východe Slovenska vykorisťoval zamestnankyne továrne. Nečakane sa tam objaví a zamestná Alica (Jana Kolesárová) a skríži mu tak cesty. Spolu s Tomášom Langom (P. Kříž) totiž vyšetrujú nechutnú vraždu jednej z robotníčok (Veronika Strápeková), ktorú našli s odrezaným uchom a pentagramom vyrytým na chrbte... Brauna podozrievajú, že ju zavraždil a teda, že ho ovláda démon. Jeho neobyčajné vypočúvacie metódy privedú Alicu do jeho kaštieľa, nedobrovoľne a ukáže tak svoje najtemnejšie stránky...
Ľubomír Paulovič sa narodil 7. novembra 1952 v obci Prašice, okres Topoľčany. Herectvo ho uchvátilo už v detskom veku a ako jedenásťročný si zahral princa v rozprávke Radúz a Mahuliena. Po ukončení štúdia na VŠMU v Bratislave nastúpil v roku 1977 do Divadla Slovenského národného povstania v Martine.
V roku 1984-1996 bol členom Slovenského národného divadla (SND). V rokoch 1997 až 1998 bol umeleckým šéfom Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene. Po období, kedy pôsobil na voľnej nohe a venoval sa divadelnej i televíznej réžii, bol neskôr opäť členom Činohry SND.
Ľubomír Paulovič stvárnil na javisku desiatky divadelných postáv. Za vzory mal svojich hereckých kolegov. "Zo slovenských boli mojimi vzormi Ivan Mistrík, Karol Machata, Ivan Rajniak, Ladislav Chudík a množstvo iných. Potom to boli tí, s ktorými som začínal v Martinskom divadle – Tibor Bogdan, Ivan Folkman, Ivan Romančík, Eliška Nosálová, Helena Sudická a mnohí ďalší. Boli to skvelí a mimoriadne talentovaní herci. A zo svetových hercov je mojím vzorom Dustin Hoffman," konkretizoval v minulosti.
Ľubomír Paulovič účinkoval asi v tridsiatich celovečerných filmoch. Spomenúť možno snímky Noční jazdci (1981), Pásla kone na betóne (1982), Hody (1987), Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1992), ...kone na betóne (1995), Ženy môjho muža (2009), Pokoj v duši (2009), Nedodržaný sľub (2009), Legenda o Lietajúcom Cypriánovi (2010), Mŕtvola musí zomrieť (2011) či Budiž světlo (2019).
Na televíznych obrazovkách sa objavil v mnohých v seriáloch: Na baňu klopajú (1981), Záchranári (2003), Panelák (2008), Keby bolo keby (2009), Prázdniny (2017, 2020) Delukse (2021) či Najhorší týždeň môjho života (2021). V akčnom filme americkej produkcie Peacemaker (1997) si zahral menšiu postavu gangstera. Časť z filmu sa nakrúcala v historickom centre Bratislavy. "Natáčanie sa mi páčilo, bol som veľmi potešený a dúfal som, že tieto kontakty budú pokračovať aj naďalej. George Clooney a Nicole Kidmann boli mimoriadne kolegiálni, nemali žiadny problém s nami komunikovať a dokonca sme mali prirodzený, normálny partnerský vzťah za tú dobu, čo sme nakrúcali," povedal v tom čase pre TASR.
Okrem herectva si Ľubomír Paulovič vyskúšal aj réžiu. Ako režisér sa podpísal tiež pod niekoľko divadelných inscenácií. Režíroval nielen v bratislavskom Divadle Nová scéna a vo zvolenskom DJGT, ale vo všetkých profesionálnych divadlách na Slovensku. V roku 2017 získal cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo. Ľubomír Paulovič bol dvakrát ženatý, s prvou manželkou má dcéry Veroniku a Terezu, z druhého manželstva má dcéru Dominiku.