POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Ľubomírom Paulovičom (†71): Prísne strážené súkromie... STOP-ka pred bránou!

Presne pred týždňom verejnosť a blízkych zasiahla smutná správa o náhlom úmrtí obľúbeného slovenského herca Ľubomíra Pauloviča. A dnes o 11. hodine predpoludním sa v bratislavskom Krematóriu konala posledná rozlúčka. Býva zvykom, že pri zosnulých umelcoch sa koná aj verejné rozlúčenie v divadle... Rodina herca si však želala absolútne súkromie.

To rešpektovali aj prítomní novinári, ktorí nešli až hore ku krematóriu, ale zostali stáť za bránami areálu. Smútiaci sa tak so svojim milovaným zosnulým mohli rozlúčiť presne tak, ako si priali. Na pohreb prišli len pozvaní kolegovia, ako napríklad Kamila Magálová, Juraj Kukura, Juraj Bača, Števo Bučko, Emil Horváth či Eva Večerová.

Juraj Kukura (Zdroj: Ján Zemiar)

Kamila Magálová (Zdroj: Ján Zemiar)

Eva Večerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Juraj Bača (Zdroj: Ján Zemiar)

Zdravotné problémy

Ľubomíra Pauloviča v posledných rokoch trápili vážne zdravotné problémy. Zlyhávalo mu srdce, kvôli čomu zvažoval dokonca aj transplantáciu. „Pred pol rokom som veľa pracoval. Mal som pocit, že to zvládnem, prišla do toho pľúcna choroba, ktorá prerástla do zápalu a z pľúc mi to prešlo na srdce, oslabilo mi to srdcový sval,“ prezradil v roku 2017 Paulovič. O slabom srdci hovoril aj krátko pred smrťou.