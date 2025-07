Dcéry Ondrejkovej vyleteli do sveta a užívajú si prvé lásky: Slová o ženíchovi a ako zvláda prázdny dom?

Premiéra filmu V dobrom aj zlom. Na snímke Bibiána Ondrejková s dcérou (Zdroj: Ján Zemiar)

Dcéra Grétka je totiž po uši zaľúbená do priateľa Eduarda, s ktorým oslavujú už ďalšie výročie. „Je to taká krásna láska, že si aj my ostatní rozvedení rodičia – teda ja aj Grétkin otec – len povzdychneme, keď počujeme, že chcú byť navždy spolu,“ prezrádza herečka s úsmevom. Staršia Bibiana je aktuálne single rovnako ako jej mama, no ako herečka prezradila, užíva si doslova kolotočársky život. Vďaka štúdiu na prestížnej univerzite totiž pendluje naprieč Európou.

Mladšia Grétka však svojej mame robí taktiež radosť. Po maturite bola prijatá na tri vysoké školy, z čoho jedna sa nachádza v Holandsku. Konečné rozhodnutie však bude možno závisieť od jej frajera – zaľúbenci chcú totiž študovať spolu! Ruka v ruke s tým však prežíva moderátorka aj inú novinku – pomaly ale isto si musí zvykať na veľký, tichý dom. „Už sa mi stáva, že sa vraciam do prázdneho domu. Našťastie mám dvoch psov, ktorí ma vždy čakajú a sú mi verní,“ zľahčuje situáciu Biba, ktorá však rozhodne nesedí doma v kúte. A počas leta to platí dvojnásobne! Vtedy dokonca zavesí mikrofón na klinec a mení sa na ...tomu neuveríte!

Dcéry Bibi Ondrejkovej vyleteli do sveta a užívajú si prvé lásky: Slová o ženíchovi a ako zvláda prázdny dom? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)