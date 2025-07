Syn Sulíka vulgárne NAPADOL Ostrihoňovú: Sajfa bol pre teba TRÁPNY, ale aj tak si mu dala ZA***AŤ!

Syn Richarda Sulíka, Filip, si tentokrát zobral na paškál Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú. (Zdroj: Vlado Anjel, Ján Zemiar)

Veronika Cifrová Ostrihoňová a Matej Sajfa Cifra boli hosťami v podcaste influencera Oskiho Baramiho. Ten si v poslednom období pozýva nielen známe osobnosti z verejného života, ale aj politikov, a tentoraz si do kresla usadil práve manželov Cifrovcov. V rozhovore reč prišla aj na Sajfove úplne prvé televízne skúsenosti.

„Matej moderoval Vyvolených. To bola jedna z prvých reality šou. Boli tam nejakí holí ľudia a bolo to také, že… V hlave som si hovorila, že toto je celé také dosť trápne,“ zhodnotila vtipne Veronika. No jej slová neušli pozornosti človeka, ktorý je známy kontroverznými vyjadreniami – Filipa Sulíka. Syn bývalého predsedu SaS Richarda Sulíka sa ku komentáru europoslankyne vyjadril na svojom Instagrame. Natočil video, v ktorom si z nej otvorene uťahoval a prešiel až do osobnej roviny.





Sulík vo videu pokračoval ďalej a predviedol vlastnú paródiu na spôsob, akým podľa neho Veronika pôsobí. Vyslovene ju zosmiešňoval afektovaným tónom: „To je trápne, to je pod moju úroveň, ja chodím na latinčinu… Ale napriek tomu si mu dala za***ať.“ Zdá sa, že Filipovi chýba zmysel pre humor...

