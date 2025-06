Plevčík PRVÝKRÁT o rozchode s Dubayovou: Myslel som, že sa mi ZRÚTIL SVET!

Vladislav Plevčík, Petra Dubayová (Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Bol to pre mnohých obrovský šok, keď sa v auguste prevalilo, že Vladislav Plevčík (32) a Petra Dubayová (26) viac netvoria pár. Zároveň s tým totiž vyšlo najavo, že ona už chodí s kolegom zo seriálu Dunaj, Jakubom Jablonským (29). Plevčík sa spočiatku k rozchodu nevyjadroval... Aktuálne však prehovoril o svojich pocitoch, ktoré vtedy prežíval. Myslel si, že sa mu zrútil svet!

Jakub Jablonský a Petra Dubayová spolu pred rokom pôsobili rovno v dvoch projektoch. Natáčali seriál Dunaj, k vašim službám, v ktorom tvoria pár, navyše začali hviezdiť v tanečnej šou Let‘s Dance, ktorú Jablonský aj vyhral. Ešte počas prenosov chodil Petru do hľadiska podporovať jej vtedajší partner Vladislav Plevčík.

Dvojica tvorila pár dlhé roky... O to väčší šok prišiel, keď sa v auguste prevalilo, že viac nie sú spolu a navyše Petra v tom čase tvorila pár už s Jablonským. A ich vzťah sa vyvíjal veľmi rýchlo. Už o pár mesiacov neskôr sa prevalilo, že dvojica spolu čaká dieťa. Aktuálne je Dubayová už vo vysokom štádiu tehotenstva a svoje súkromie si prísne stráži.

K náhlemu rozchodu sa doposiaľ nevyjadroval ani Plevčík, ani Dubayová. Herec však po 10 mesiacoch urobil výnimku a v talkšou Adely a Sajfu vo Fun rádiu. Prehovoril o novej piesni, na ktorej pracuje. „Bude to také vyhlásenie, ukončenie nejakej životnej etapy,“ priznal Vladko s tým, že hudba by sa nemala robiť nasilu, no teraz cítil, že je čas niečo vydať.

„Všetko v živote sa mi vlastne zmenilo,“ priznal, čoho sa Adela okamžite chytila a Sajfovi vysvetlila, že Vladko dlhé roky žil s Petrou Dubayovou, no už spolu nie sú. A potom herec vyjadril pocity, ktoré v tom čase mal. „Najprv som si myslel, že sa zrútil svet, ale vlastne sa iba začal nový život, objavujem v ňom úplne nové veci,“ priznal Vladko s tým, že najhoršie obdobie má už za sbeou.

Na čo Sajfa zareagoval preňho typicky: „Dobre, že Dubayová odišla, nie?“ podpichol, na čo si Vladko pleskol po čele a začal sa smiať. A potom sa už celá debata niesla v ovoľnenom duchu. Sajfa pokračoval: „Ja som sa úplne náhodou stretol v Bruseli s Jablonským a on je teda s tou Dubayovou,“ uviedol a Adela zahlásila: „Ale nehovor pred Vladkom jeho meno.“

Ten sa však nenechal rozhodiť a zahlásil: „Ja ho nepoznám,“ zahlásil s humorom. To už Adela len doplnila: „Taký v šiltovke, nosí sukne,“ na čo Plevčík dodal: „Po takých sa nepozerám.“

Móda zo šiesteho kola Let's Dance. Na snímke Petra Dubayová, Jakub Jablonský (Zdroj: TV Markíza)

-archívny rozhovor-

