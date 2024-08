NOVÁ láska v šoubiznise: Jablonský a Dubayová vraj tvoria pár!

Petra Dubayová a Jakub Jablonský (Zdroj: Ján Zemiar)

Hviezda herca Jakuba Jablonského v poslednom období stúpala. V pracovnom živote sa mu začalo veľmi dariť - hral v seriáli Dunaj, k vašim službám a potom vyhral aj tanečnú šou Let's Dance. V súkromí to však také ružové nemal. Pred pol rokom sa rozišiel so svojou dlhoročnou partnerkou herečkou Kristínou Spáčovou, ktorá hrala v Dunaji klaviristku Martu Gruberovú a neskôr v seriáli Mama na prenájom neonatologičku Simonu.

Hovorilo sa, že počas tanečnej šou sa zaplietol so svojou tanečnou partnerkou Eliškou Lenčešovou. Tanečníčka však dohady vyvrátila. No a vyzerá to tak, že Jakub je znova šťastne zadaný. Jeho novou priateľkou má byť herečka Petra Dubayová, s ktorou tiež hrá v markizáckom dobovom seriáli. Fotoreportérovi týždenníka Plus 7 Dní sa podarilo dvojicu zastihnúť pri intímnom momente po odchode z markizáckej média párty.

„Pri odchode domov spoločne vybehli von. Od začiatku sa držali za ruky. Petra bola vysmiata, nadšená a bolo ju počuť do diaľky... O kúsok ďalej ju zrazu Jablonský objal okolo pása, vrúcne pobozkal a prehol dozadu. Potom kráčali ďalej,“ opísal situáciu na ulici fotoreportér spomínaného týždenníka. „Na Dunajskej ulici ešte ona ukazovala okoliu skvelú náladu. Vystrela obe ruky do vzduchu a niečo zjavne spievala. Následne prišiel taxík, do ktorého spoločne nastúpili,“ dodal. Nedalo sa nevšimnúť, že už počas konania akcie mali k sebe veľmi blízko. Koniec-koncov asi tak, ako je to v seriáli Dunaj, kde tiež stvárňujú pár, ktorý má spolu dokonca syna.

Vzťah Dubayovej s Jablonským nám potvrdil aj zdroj z ich blízkeho okolia: „Tak už je to vonku“, a dodal: „Keď sa to už verejne rieši, tak to väšinou trvá dlhšie“. Herečka tvorila pár s hercom Vladislavom Plevčíkom, no zdá sa, že ich vzťah je už minulosťou.

