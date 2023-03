Slovenská herečka sa PRIZNALA v priamom prenose: Fúúú, TOTO pred rodičmi TAJILA!

Každý máme svoje tajomstvá a skôr či neskôr vyplávajú na povrch. Buď ich niekto druhí prezradí za nás, alebo ich znenazdajky povieme sami a ani nevieme ako. A to sa dnes ráno stalo aj slovenskej herečke Zuzane Kanócz, ktorá bola pozvaná do štúdia markizáckeho Telerána, aby divákom priblížila komediálnu novinku s názvom Sex O'clock.

Keď sa jej moderátor Roman Juraško spýtal na to, aká bola v tom čase, keď s ňou takpovediac lomcovala puberta, búrili sa v nej hormóny a dospievala, tak sa veru prekecla a zjavne vyzradila aj to, čo ani sama nechcela.

Galéria fotiek (16) Zuzana Kanócz v Teleráne

Zdroj: archív TV Markíza

„Ak si spomínam, nevyvádzala som veľmi, doma som bola to dobré dievčatko,“ začala herečka a potom to prišlo. „Ale keď som vyšla z domu, akože nebolo to neviem aké búrlivé, ale zas také, že chodenie poza školu, a to teraz rodičia počujú prvý krát, takže teraz som sa priznala k niečomu, o čom ani nevedia,“ povedala Zuzana a dokonca s touto informáciou zaskočila aj samotných moderátorov Telerána Romana Juraška a Lenku Šóošovú.

No ak to počuli rodičia Zuzany Kanócz, tak tí museli byť ešte oveľa viac v šoku, čo pred nimi celú tú dobu tajila. Každopádne je to už dávno minulosťou a napriek svojim excesom, sa zo Zuzany stala úspešná herečka, o čom svedčí aj fakt, že je s obľubou obsadzovaná. Aktuálne ju môžete vidieť v zmienenom komediálnom seriáli, ktorý je nielen o intímnych témach.