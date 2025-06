NAJŤAŽŠIE obdobie dcéry Richarda Müllera: Bola TEHOTNÁ, ale... Skoro ZOMRELA!

Ema Müller (Zdroj: Instagram EM)

Pred 8 rokmi si Ema Müllerová prešla mimoriadne náročným obdobím, ktoré poznačilo jej fyzické aj psychické zdravie. „V roku 2017 som prežila mimomaternicové tehotenstvo. Pracovala som vtedy ako PR manažérka, mala som vtedy veľmi zlé životné obdobie. Všetci moji kamaráti odišli v ten rok z Paríža, nebolo mi dobre v práci, nebolo mi dobre v sebe a mala som aj takého frajera. Rýchlo sme sa dali dokopy a rýchlo sme sa aj rozišli. Pamätám si, ako ma počas dvoch týždňov raz za čas pichlo v podbrušku," priznala vo svojom podcaste s názvom Témy Emy.

„Bola to taká nárazová pichľavá bolesť, ktorá vždy rýchlo odišla a ja som si myslela, že je to trávenie, pretože som to pocítila vždy po jedle. Ja som vždy mala problémy s jedením, nejedením, prejedaním sa. Prejedla som sa aj v jednu sobotu večer, aj keď si veľa z toho nepamätám. Bola som sama doma a po tom prejedení som pocítila tú bodavú bolesť a neodchádzala,” prezradila. Spočiatku to pripisovala tráviacim problémom, ktoré ju sprevádzali dlhodobo. Keď sa však bolesť zhoršovala, rozhodla sa zavolať kamarátke. Situácia sa postupne vyhrotila natoľko, že museli kontaktovať lekára.

„Tak som zavolala kamoške a povedala som jej, že ma strašne bolí brucho, aby prišla ku mne. Prišla, priniesla mi lieky na trávenie, ale keď nezabrali, zavolali sme lekárovi. Povedali nám, že keď to neprejde, máme si zavolať lekára domov. Išli sme si ľahnúť, ale mne naozaj nebolo dobre. Prišiel lekár, ktorý ma vyšetril, opýtal sa ma, kedy som mala naposledy pohlavný styk, spýtal sa, či by som z neho mohla byť tehotná, povedala som, že určite nie. Tak povedal, že asi to teda bude trávenie. Dal mi silné lieky, list v obálke a povedal, že ak bolesť do rána neustúpi, mám ísť na pohotovosť a dať im ten list," vyjadrila sa.