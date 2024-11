Šokujúce pozadie ROZCHODU markizáckej dvojice: Kopačky jej dal cez Instagram... Ona nič netušila!

(Zdroj: GettyImages)

PRAHA - Dlhé mesiace verejnosť špekulovala, či Julie Hojdyszová z Ruže pre nevestu a Lu Jambor z Love Islandu tvoria pár. A hoci to dvojica nikdy nepotvrdila, minulý týždeň sa Lu rozhodol verejne oznámiť, že spolu skutočne boli, no už sa aj rozišli. Šokujúcim odhalením však je, že Julie sa o krachu ich vzťahu dozvedela cez Instagram!

Julie Hojdyszová a Lu Jambor sa k svojmu "vzťahu" vždy vyjadrovali len okrajovo. Nikto netušil, či sú spolu, či nie sú, alebo ako to medzi nimi vlastne je. Na sociálne siete pridávali spoločné fotografie a všetko naznačovalo tomu, že sú na dobrej ceste. K verejnému potvrdeniu ich vzťahu však nikdy nedošlo... Až k verejnému odhaleniu ich rozchodu.

Fešák z Love Islandu minulý týždeň prostredníctvom sociálnej siete Instagram oznámil, že je medzi nimi koniec. „Napriek tomu, že sme sa snažili nájsť cestu k sebe, a boli chvíle, keď to vyzeralo, že sme sa našli, nakoniec to tak nie je. Neviem ani sám, či by sa to dalo nazvať vzťahom, minimálne pokusom áno, dnes to však končí,“ zverejnil na svojom profile.

Zaujímavosťou je, že z tohto príspevku bola šokovaná aj samotná Julie. O tom, že je medzi ňou a Luom koniec, sa totiž dozvedela spolu s jeho sledovateľmi. „Pre mňa to bolo veľmi bolestivé prekvapenie, pretože on vedel, že sa snažím mať všetko súkromné a nedávať nič von, takže to pre mňa bola veľká rana. Nemyslím si, že sme niekomu niečo dlhovali, pretože som sa k tomu nikdy verejne nevyjadrila,“ vyjadrila sa Julie pre eXtra.cz.

(Zdroj: Instagram L.J.)

„Keď chcel niečo povedať, tak to mal povedať do očí mne a nie sa rozchádzať prostredníctvom príspevku na Instagrame,“ pokračovala sklamaná Češka. „Veľmi ma to bolelo, pretože som dúfala, že medzi nami existuje nejaká dôvera. A čo si budeme hovoriť, tá fotografia bola naozaj intímna a medzi nami, takže ma to mrzelo. Myslím si, že súkromie má zostať súkromím a nie je potrebné takéto veci dávať von,“ dodala.

Svoj vzťah s Luom sa vraj rozhodla udržať v súkromí práve po predchádzajúcej skúsenosti z Love Islandu, kedy jej "vzťah" s Radkom sledovalo celé Slovensko. „Nový vzťah som chcela začať s čistým štítom a najprv si vybudovať nejakú dôveru aj stabilitu, takže z mojej strany bola túžba po súkromí väčšia než po čomkoľvek inom,“ vysvetlila.