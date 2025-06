Trochu inak s Adelou (Zdroj: STVR)

Herec Braňo Deák, známy z televíznych seriálov a bratislavských divadiel, v relácii Trochu inak s Adelou Vinczeovou s úsmevom spomínal na svoje detské herecké začiatky. Prezradil, že ho na natáčania často brával otec, ktorý spolupracoval na filmových produkciách. „Väčšinou som hrával dedinských chlapcov, lebo sme doma mali zvieratá a ja som sa ich nebál,“ priznal. Ako dieťa sa často objavoval v komparze – sprevádzal husi, ovečky, či viedol koňa cez planinu.

Zaujímavosťou je, že sa objavil aj vo veľkých zahraničných projektoch, napríklad vo filme Dračie srdce. „Tých filmov bolo veľa, ale to by som sa musel spýtať otca. On je kronikár, ten by všetko vedel.“ Spomienka na detské filmovačky, kde malý Braňo s prútikom v ruke sprevádzal husi či kone a zahral si aj vo veľkofilme Dračie srdce, sa však nečakane zvrtla. Adela si totiž neodpustila štipľavú poznámku na adresu sympatického herca...





Vinczeová si UŤAHOVALA z hereckej kariéry Braňa Deáka: Tieto SLOVÁ by ste od nej NEČAKALI! (Zdroj: STVR)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Sledujte premiérovú epizódu obľúbenej talkšou Trochu inak s Adelou v piatok 20. júna o 21.55 na Dvojke. Okrem charizmatického herca Branislava Deáka sa môžete tešiť na realitnú maklérku Katarínu Cihovú. V závere privíta Adela Vinczeová Milu Medvedovskú, ukrajinskú hudobníčku - speváčku a dirigentku komunitného speváckeho zboru v Lamači. Tá spolu s dcérou Mili vystúpi v duete aj ako hudobný hosť relácie.