Tomu sa hovorí pohľad PRE BOHOV! Verešová ukázala SEXI ZADOČEK, načisto pobláznila fanúšikov

Andrea Verešová (Zdroj: Profimedia/Marek Pátek)

MAURÍCIUS – Andrea Verešová opäť raz potvrdila, že titul jednej z najkrajších slovenských žien jej patrí právom. Na svojom Instagrame zverejnila sériu horúcich záberov z nedávnej dovolenky na exotickom Mauríciu. No nebola by to Andrea, keby nepotešila aj svojich fanúšikov – a to rovno sériou poriadne dráždivých záberov.