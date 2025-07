NEPREHLIADNUTEĽNÁ Verešová: V SEXI MINI šatách ohúrila aj svojho EX! Jágr na nej mohol OČI NECHAŤ

Andrea Verešová a Jaromír Jágr (Zdroj: Profimedia, TASR)

PRAHA - Len pár dní po 45. narodeninách predviedla Andrea Verešová postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj dvadsiatničky. Na prominentnej párty zažiarila v nebezpečne krátkych minišatách a upútala pozornosť nejedného pána. Oči na nej mohol nechať aj jej expartner, legendárny hokejista Jaromír Jágr, s ktorým si Andrea vymenila niekoľko koketných úsmevov.

Verešová opäť raz potvrdila, že veku doslova vzdoruje. Hoci len nedávno oslávila 45. narodeniny, na jej dokonale vyformovanej postave to absolútne nevidno – práve naopak. Na sobotnej BigBoard párty v Prahe, kde vystúpil britský spevák Seal, prišla ruka v ruke so svojím manželom Danielom Volopichom, no všetky pohľady sa upierali len na ňu.

Najprv zaujala eleganciou, keď sa objavila v čiernych šatách s dĺžkou pod kolená. No v priebehu večera prišlo prekvapenie – Andrea svoj vzhľad nenápadne osviežila a šaty sa zrazu premenili na dráždivé mini. K odvážnemu modelu pridala dlhé čierne sako prehodené cez ramená a bola jednoducho neprehliadnuteľná.





Andrea Verešová na BigBoard párty (Zdroj: Instagram)

A práve v tom momente sa objavil Jaromír Jágr (53). Hoci obaja prišli v sprievode svojich partnerov, náhodné stretnutie niekdajšej prominentnej dvojice neostalo bez povšimnutia.Andrea a Jaromír si podľa českého denníka Blesk vymenili niekoľko úsmevov a chémia medzi nimi bola takmer hmatateľná. „Máme medzi sebou pekný vzťah a vždy sa radi vidíme. Stále o sebe vieme, podporujeme sa a mám radosť, že sa mu darí,“ vyjadrila sa už dávnejšie Andrea k tomu, aký vzťah majú s Jágrom po rozchode.





Zdá sa, že ani čas, ani nové vzťahy nezmenili ich priateľskú dynamiku. A aj keď je z Andreinho života dnes dávno preč, Jágr pri pohľade na ňu určite neostal chladný. V minišatách a s úsmevom na tvári bola Andrea stelesnením elegancie, sexepílu a nadčasovej krásy.Andrea Verešová a Jaromír Jágr sa stretli v lete 1999 v Bratislave na tenisovom turnaji. Chodiť spolu začali na začiatku roku 2000. Vzťah trval približne šesť rokov.