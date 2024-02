Malachovská si nového ženícha nevie vynachváliť: S dcériným frajerom chystá veľkú vec!

Kristína Malachovská so svojimi rodičmi (Zdroj: Instagram I.M.)

Iveta Malachovská žije vo skvelom vzťahu s operným spevákom Martinom, s ktorým minulý rok oslávili 30-te výročie svadby. Ich dcéra Kristína však zažila turbulentné obdobie po tom, čo sa s manželom Adamom Kocianom po troch rokoch manželstva rozhodli odísť od seba. „Rozviedli sa vo veľkej počestnosti a slušnosti, Adamovi želáme len to najlepšie…“ hovorí Iveta a všetko zlé hádže za hlavu. „Niekedy to nevyjde. Tak ako to vyšlo jej mame s ockom, tak jej to nevyšlo. Zažíva nové životné obdobie, má pri sebe sympatického chalana…“ s ktorým majú veľké plány.

Ivete sa na ňom páči najmä to, že jej dcéru miluje a svoju lásku neskrýva: „Je tu zrazu jeden otvorený a úprimný človek, ktorý dáva najavo mojej dcére, že ju ľúbi a každý deň, keď sa pri nej zobudí alebo sú niekde spolu, tak ich to baví. Takže sme šťastní."