Vdova po Pomejem po BRUTÁLNOM útoku: STRACH z vlastného psa!

Andreu Pomeje pohrýzol vlastný pes (Zdroj: Instagram AP)

Andrea Pomeje prežíva náročné obdobie po traumatizujúcej skúsenosti, ktorú jej spôsobil vlastný pes. Domáci miláčik jej spôsobil vážne poranenie tváre a odhryzol kus nosa. Hoci sa jej zranenie zahojilo, dôvera k psovi sa zatiaľ nevrátila. Na sociálnych sieťach sa jeden z jej fanúšikov opýtal, či ju neustále neprenasleduje strach z opakovania incidentu.

„Nebudem klamať, trochu tam ten strach je. Občas sa objaví. Predtým som nemala žiadny... Teraz máme medzi sebou určité hranice,“ priznala. Podľa jej slov sa po útoku zmenil aj jej celkový postoj k zvieratám, najmä k tým, ktoré nepozná. „Vždy som pristupovala k neznámym zvieratám, čupla som si a pozerala sa im do očí. Takže ten rešpekt, ktorý tam teraz je, nie je na škodu,“ dodala s nadhľadom.

Zaujímavosťou je, že za posledné mesiace si spôsobila viacero zranení sama, a to aj v bežných situáciách. Ako s humorom poznamenala, možno by sa mala báť skôr samej seba. „Napríklad dnes ráno som sa maľovala, zlepili sa mi mihalnice, tak som vzala ihlu, že si ich oddelím, a pichla som si rovno do zreničky. Ale vidím,“ prezradila. Andrea tak aj napriek nepríjemnému zážitku nestráca svoj zmysel pre srandu, no zároveň zostáva opatrná.