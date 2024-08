KRVAVÉ zranenie známej Češky: Okamžite ju museli operovať!

Andrea Pomeje sa vážne zranila (Zdroj: Instagram AP)

Andrea Pomeje je známa česká DJ-ka. Vo svojej profesii žne jeden úspech za druhým. Hudobné sety odohráva aj v zahraničím, kde si vybudovala skvelé meno. Nuž teraz je na istý čas od hrania odstavená. Na koncerte si privodila vážne zranenie! Stačil jeden nešťastný krok...

„Šliapla som pri odchode na schodoch z pódia do prázdna a rozbil sa mi pohár v ruke! Jedna sekunda nepozornosti a mám na celkom dlho o srandu postarané. Bohužiaľ som hneď videla, že je to prúser...“ napísala ustrarostene. Okamžite išli do nemocnice. „Hodinu sa mi to snažila pani doktorka operovať, ale bohužiaľ, šľachy sú prerezané,“ zverila sa neskôr. Zákrok podľa jej slov prebiehal bez umŕtvenia, a tak to nebolo med lízať. „Nebudem klamať – plakala som ako malé dievča,“ priznala.

Na druhý deň išla na ďalšiu operáciu. Šľachy jej boli zase zošité. „Bohužiaľ, vystrelili až do dlane, takže to nebolo úplne ľahké...“ opísala. Na druhý deň sa prihovorila svojim fanúšikom opäť. „Aktuálny stav: ráno som bola na preväze (takže som sa zoznámila s veľkosťou jazvy), ale čo! Som neskutočne vďačná, že to ešte dopadlo takto a že ma moja pani dr. z Kolína poslala rovno do Vysokej n. Jizerou a mala to šťastie, že ma operovali tak úžasní chirurgovia! Absolvovala som po nej rehabilitáciu, ktorá bude súčasťou mojich aktivít. 3 mesiace!," dodala.