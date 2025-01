Vdova po Pomejem skúsila rituál so ŽABÍM JEDOM: Žlč z nej tiekla všetkými smermi... Zosypala sa!

Andrea Pomeje (Zdroj: Profimedia)

Andrea Pomeje o svojej skúsenosti s odstupom času porozprávala pre portál lifee.cz. Na rituál kambo vraj išla predovšetkým kvôli svojej psychike. Pred rokom totiž pociťovala dlhodobú záťaž, chodila intenzívne na terapie. Navyše mávala obrovský strach zo smrti, čo sa napokon po rituáli zmenilo.

„Keď som si o tom začala čítať a osobne hovoriť s ľuďmi, ktorí na kambe boli, tak som cítila, že je to dobrá cesta. Našla som si za mňa najlepšieho človeka, ktorý na to u nás je a začala sa príprava,“ opísla Andrea. Najprv rituál podstúpil jej priateľ, ktorý ho podstúpil kvôli zdravotným dôvodom - je astmatik.

„Bolo extrémne pozorovať to z druhej strany vedľa neho. Mala som oňho obrovský strach a vyzeral hrozne, pretože človek veľmi napuchne. Je to jed, ktorý sa umiestni do tela - dodnes mám na ramene vypálené tri bodky,“ pokračovala tmavovláska s tým, že sa pri tom pije veľké množstvo vody s trstinou a škrobom. „Táto tekutina ide potom von, všetkými smermi. Nechápete, kde to v sebe beriete, až idú von čierne a zelené veci so žlčou,“ šokovala dídžejka.

„Vyplaví to hormóny, škodlivé látky a telo sa reštartuje. Reštartujú sa tiež rôzne mozgové centrály, ktoré už boli akokoľvek poškodené. Má to veľký vplyv na telo. Môj priateľ napríklad omdlel, bol v bezvedomí, pretože dostal jedu viac ako ja,“ pokračovala Andrea. Vracala vraj približne 10 minút, no s následkami rituálu sa vyrovnávala ešte ďalšieho pol roka.

(Zdroj: Instagram A.P.)

„Mala som po covide, kedy som stratila čuch - cítila som vône, ale smrady nie. Šla som po kambe do sprchy a každé nervové zakončenie cítilo kvapky vody. Zaspali sme, v noci som sa zobudila a ja som v tej tme dokonalo videla do detailu úplne všetko, ale videla som do zelena,“ opísala Pomeje. „Myslela som, že máme rozsvietené! Na druhý deň som začala intenzívne všetko cítiť. Boli sme zavretí doma a ja som cítila, ako niekto varí sviečkovú, vonku som cítila asfalt,“ pokračovala.

Malo to však aj svoju odvrátenú stránku a do mesiaca zažila psychický kolaps. „Ja som sa psychicky úplne zosypala. Vedela som, že to má s kambom niečo spoločné. Vyplavili sa mi nejaké osobné veci, ako napríklad žiarlivosť, ktorú som v sebe vždy dusila a nechcela ju ukazovať partnerovi, aby som nevyzerala slabá,“ priznala, s tým, že to viedlo u nich k veľkej kríze. Vyplavili sa jej aj spomienky, ktoré kedysi úplne vytesnila a musela sa s nimi opäť vyrovnať.

Na záver teda Andrea upozorňuje, že kambo nemusí byť len pozitívna skúsenosť. Ak by nemala pri sebe psychologičku, zrejme by stav, ktorý nastal po rituáli nezvládla. „Ja som sa napríklad absolútne zľakla. Radšej som začala riešiť svoje vieci terapiami, než ďalším kambom,“ dodala Pomeje.