Kozmetické procedúry Zuzany Haasovej: Toto všetko si dala vylepšiť a po treťom pôrode chce pritvrdiť! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Väčšinu času trávi doma s dcérkami, no tentoraz spravila výnimku! Herečka Zuzana Haasová sa objavila na prestížnom Beauty Balle pri príležitosti osláv 20. výročia inštitútu estetickej medicíny Aleny Pallovej.

Oslava ženskej krásy, noblesy a štýlu prilákala množstvo známych tvárí, nevynímajúc herečku, ktorá len koncom januára tohto roka priviedla na svet svoje tretie dieťatko. Zuzana sa tak s manželom Viliamom Schowanetzom opäť teší z bábätka – k dcérkam Romi a Maríne pribudla ďalšia sestrička. Večer plný elegancie si nenechala ujsť a od mamičkovských povinností sa rozhodla predsa len na chvíľku odtrhnúť. „Mala som obavu, či to urobiť, ale Alenka je Alenka. Povedala som si, že keď toto zvládneme a obidve baby budú v pohode, tak bomba,“ priznala Haasová.

Na otázku, čo robí ženu ženou, odpovedala bez váhania. „Jemnosť, krehkosť. Žena by mala mať viac tvárí ako len silu a nebojácnosť.“ Do diskusie sa pridal aj jej manžel, ktorý prezradil, aká tvár jeho ženy sa mu páči najviac: „Usmiata. Ona má ten najčarovnejší úsmev, aký som kedy videl a musím povedať, že naše dcéry sa podarili v tomto smere po nej,“ nešetril komplimentami Viliam. Hoci Zuzana pred rokmi absolvovala niekoľko skrášľovacích zákrokov, momentálne kvôli kojeniu žiadne neplánuje. Podľa všetkého sa však vylepšeniam nebráni a po čase sa do nich bez váhania vrhne opäť. Čo plánuje?