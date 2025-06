Golfový súboj roka: Blondínky verzus brunetky! Ktorý tím mal viac štýlu, sily... a apetítu?

Golfový turnaj Blond versus Brunet (Zdroj: Ján Súkup a Milan Šimon)

ŠAJDÍKOVE HUMENCE - Penati Golf Resort opäť raz zažil poriadne iskrenie! Na green si totiž prišlo zmerať sily aj účesy dvadsaťštyri dám. Dvanásť blondínok proti dvanástim brunetkám – takýto je formát už tradičného turnaja Blond vs. Brunet, ktorý sa odohral počas dvoch dní plných športového nasadenia, ženskej rivality, ale aj humoru, šarmu a... klebiet.

Za všetkým stojí moderátorka Dagmar Dianová alias Didiana, ktorá pred pár rokmi prišla s nápadom vytvoriť ženský "Ryder Cup po slovensky". Keďže hráčok s ľavorukým švihom bolo žalostne málo, farba vlasov sa stala rozhodujúcim faktorom. A kto by si myslel, že golf je len o tichu a elegancii, ten by na tomto turnaji doslova zízal!









Na ihrisku totiž nešlo len o presné údery, ale aj o prestíž, reputáciu... a konflikty. Podľa našich informácií to po hre medzi niektorými hráčkami poriadne zaiskrilo. Zvládnuť dva dni ženský temperament a nároky je rovnako náročné, ako hrať golf, hovorí Didiana:A kto nakoniec zvíťazil? Opäť brunetky! Tie si držia víťaznú šnúru a po triumfe majú doslova hlad. A to nielen po ďalších víťazstvách, ale aj po jedle! Na druhej strane, blondínky si z prehry ťažkú hlavu nerobia – s úsmevom už plánujú, ako to o rok všetko otočia.Nech už fandíte svetlej alebo tmavej strane barikády, jedno je isté – tento turnaj je dôkazom, že ženský golf vie byť nielen silný, ale aj sexy, vtipný a plný nečakaných momentov.