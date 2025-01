Dagmar Didiana Dianová (Zdroj: archív D.D.)

Piešťany si získali Didianine srdce okamžite! V decembri si tam prišla oddýchuť s kamarátkou, ale predtým pobyt v hoteli Thermia Palace dopriala aj svojej mame. „Kvázi sme jej kúpili na 70-tku pobyt v Piešťanoch a ja som si povedala – však ju v tom nenechám samu, tak som aspoň na dva dni prišla,“ prezradila Didiana.

Piešťany však ponúkajú nielen relax, ale aj výnimočnú atmosféru, ktorú si moderátorka nevie vynachváliť. „V Piešťanoch nájdete niekoľko pivární, kde je tá pena úplne ako mlieko. A ako mlieko chutí aj tá skvelá termálna voda, ktorá tu tečie neobmedzene a je úplne zadarmo. Čudujem sa, že tam nestoja rady na tú vodu.“

Didiana si však v Piešťanoch nenechala ujsť ani najväčšie bohatstvo, ktoré kúpeľné mestečko ponúka. A vychutnala si to dosýta.hovorí s nadšením.

Veľmi ju však aj zaujala aj výstava Alfonsa Muchu a rovnako aj umelcov príbeh spojený so známym obrazom, visiacim v luxusnom piešťanskom hoteli. „Je to fascinujúci príbeh pána, ktorý chodil do Piešťan a jeho dcére sa niečo zaťažilo, tak ju tu vyliečili. Za to, že ju vyliečili, im namaľoval obrovský obraz – volá sa Prameň života, visí v hoteli Thermia Palace a je nádherný. Vždy ráno, keď idem na raňajky, tak si pod neho sadnem a vychutnávam si, aký je krásny.“

Tentokrát bola Didiana súčasťou tradičnej dámskej jazdy a ako prezradila, ženami sa obklopuje rada a často. Avšak pri otázke, čo na takéto Didianine „dámske jazdy“ hovorí jej partner, nás moderátorka svojou odpoveďou totálne zaskočila!

Moderátorka Didiana unesená zo zážitku v Piešťanoch: Neuveríte, čo jej učarovalo! (Zdroj: NL/TH)