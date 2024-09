Dagmar Didiana Dianová (Zdroj: Ján Zemiar)

Moderátorka Didiana do Smrdákov tentokrát neprišla kvôli kúpeľným procedúram a dokonca neprišla sama, ale v spoločnosti svojej maminy Libuše. „Často chodím okolo, pretože v Senici máme golfový rezort, kam veľmi rada chodím hrávať golf a vždy som tú tabuľu Smrdáky míňala, ale myslím, že sem niekedy zabočím určite v zime, keď sa golf nehrá, a by sme si mohli vyjsť tak trošku omočiť končatiny,“ dodáva s úsmevom moderátorka, ktorej kúpeľné mestečko učarovalo. „Veľmi príjemne je tu. Je tu nádherný park, kde sa dá poprechádzať, kde sa dá možno aj niekoho zaujímavého stretnúť, myslím, že to treba vyskúšať.“

Štyri týždne kúpeľného pobytu a sladkého ničnerobenia však nie sú pre každého. Zvládla by také dlhé leňošenie známa moderátorka, ktorá je priam povestná svojou neutíchajúcou energiou? „Viem si to predstaviť, ale si želám, aby som to nemusela robiť, nech som zdravá. Ale myslím, že keď nám rozprávali o tom, že sa dá aj duša oddýchnuť, tak že je to veľmi fajn… Teraz letí v zamestnaniach taký typ dovolenky, že zoberieš si neplatené voľno a zamestnávateľ ti to dovolí, pretože nechce prísť o teba ako o dobrého zamestnanca a môžeš odísť napríklad na mesiac-dva, na liečenie, vyliečiť si dušu, zregenerovať sa a potom plný síl šup do roboty.“ Či je to aj prípad Didiany, sa dozviete vo videu. Sama totiž priznala, že je predsa len čosi, čo by potrebovala vyliečiť aj ona.

Didiana neberie zdravie na ľahkú váhu: Liečba duše a problému, ktorý prišiel s vekom! (Zdroj: NL/TH)