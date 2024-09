Didiana pripravila hollywoodske PREKVAPENIE pre mamu: Najskôr šok, potom mega radosť!

Dagmar Didiana Dianová (Zdroj: Ján Zemiar)

Moderátorka Dagmar „Didiana“ Dianová do Smrdákov tentokrát neprišla kvôli kúpeľným procedúram, ale využila teplé slnečné dni a spoločne s mamou Libušou sa do krásneho kúpeľného mestečka vybrali na víkend. Zdá sa, že v prípade dievčat takéto stretnutia rozhodne nie sú rarita, práve naopak. „Snažím sa maminu brávať vždy, keď môžem a ak je takáto príležitosť, tak dostane ponuku a buď odmietne, poprípade ide so mnou tak ako teraz. Ja som veľmi rada,“ neskrýva radosť Didiana, ktorá má so svojou maminou krásny vzťah.

Didiana je známa svojim zmyslom pre humor a zdá sa, že ho mala po kom zdediť. Pri otázke, aký majú vzťah, jej mamina neostala nič dlžná a jej odpoveď stojí za to: „Zatiaľ hej, samozrejme. Keď si nájdem frajera, tak neviem, či to budeš tolerovať.“ Žarty však šli na chvíľku bokom a obe priznali, že vzťah majú naozaj výborný. Mama Libuša si dokonca zaspomínala na nedávne prekvapenie, ktoré jej Didiana pripravila: „Teraz mi zorganizovala oslavu 70-tky, tak to bola bomba!“ a pridala slová o veľkom prekvapení, ktoré nečakala ani vo sne. Didiana si tak dala záležať a životné jubileum svojej mamy oslávili skutočne vo veľkom štýle. Jej slová hovoria za všetko. „Väčšinou to nerobievam, ale tak pre mamu na 70-tku? Musíš!“ A ruka v ruke s tým samozrejme ide aj darček. Aký? To sa dozviete vo videu.

