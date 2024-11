(Zdroj: Instagram DD)

Ako známa moderátorka prezradila, so svojou mamou sa snaží tráviť čo najviac času, a tak ju často berie so sebou na rôzne výlety. Mama je mimoriadne aktívna dôchodkyňa a má viac ako nabitý program. „Som aktívna dôchodkyňa a Univerzita tretieho veku začína nový školský rok, takže neviem, neviem ako bude,“ hovorí o svojich plánoch. Nabitý rozvrh jej však nebráni v tom, aby sa venovala rôznym záujmom. Dokonca má skvelý tip ako to zvládnuť. „Hlavne musíme to mať v kalendári a všetko sledovať a zadeľovať si to, podľa toho koľko predmetov. Ja chodím na prenosné počítače, teraz idem na Android operačný systém, potom zdravý chrbát a ešte tréning mozgu,“ neprestáva prekvapovať svojimi aktivitami Libuša, ktorá je skutočne moderná dôchodkyňa.

Didiana si mamu nesmierne váži a vidí v nej inšpiráciu. „Dokonca sa už od mamy učím mnohé veci, pretože ja nie som úplne študijný typ. Keď niečo potrebujem, mamina mi často poradí, alebo ja poradím jej,“ priznáva moderátorka. Samozrejme, s pribúdajúcim vekom, aj Didianina mama občas pocíti nejaké zdravotné ťažkosti. „Mám choré oči, pri tých očných chorobách to tak nie je vidieť, ale nemôžete napríklad veľa čítať, nevydržíte. To je taký hendikep, lebo ja mám také sčítané tie kamarátky všetky, najnovších autorov ovládajú,“ priznáva s úsmevom Libuša.

Energiu a fyzickú formu by jej však mohli závidieť aj mnohé iné ročníky. Napriek tomu neskrýva obavy. „Bojíme sa o ten mozog, lebo keď to už bolo v rodine, ale tak trénujeme pamäť,“ dodáva s odhodlaním. A ako si trénuje pamäť? „Hlavne v tej škole. Stále sa učiť. Ale máme výborných lektorov, najvšelijakejšie metódy majú. Napríklad matematické, alebo slová. Ale ja som skôr na tú matematiku,“ prezrádza. Podala sa v tomto smere Didiana na svoju mamu? Vždy dobre naladená blondínka neostala svojmu zmyslu pre humor nič dlžná a svojou odpoveďou to doslova zabila!

Didianina mama je MODERNÁ dôchodkyňa: Študuje a to, čo dokáže, jej závidí aj známa dcéra! (Zdroj: NL/TH)