Hana Rapantová o svojom mužovi z Holandska: O Slovenkách hovorí vždy jednu vec!

Slnko v sieti. Hana Rapantová (Zdroj: Ján Zemiar)

Hana Rapantová patrí medzi neodmysliteľné tváre slovenskej televíznej scény. Po viac ako tridsiatich rokoch kariéry bola nominovaná na prestížny titul Slovenka roka – a priznala, že správa ju najskôr poriadne prekvapila, ale aj potešila.

Moderátorka sa dlhé roky obklopovala významnými ženami, ktorá ju najviac inšpirovala? „Asi by ich bolo viac... ale treba povedať, že keď som prišla do televízie ako devätnásťročná, tak tam boli samé osobnosti a odrazu boli živé, v reálnej veľkosti. Tak to bol pre mňa taký zvláštny pocit, že ako je to možné, že som sa tu ocitla,“ spomínala s úsmevom. Osudovou postavou bola však pre ňu legendárna hlásateľka Norika Beňačková, ktorá sa zároveň stala jej mentorkou. „Bez nej by som v televízii nebola, pretože ona bola tá, ktorá ma zastavila, keď som mala v úmysle zdupkať z konkurzu,“ prekvapuje svojimi slovami Rapantová. Dodnes si dokonca spomína si aj na prvý deň vo vysielaní, po ktorom zaznela veta od vtedajšieho režiséra Antona Ulického: „Dobre, mladá, niečo z vás bude.“

A čo ju počas rokov pôsobenia najviac posúva vpred? Tu svojimi slovami prekvapila usmievavá brunetka aj nás. „Svojím spôsobom je to tvrdohlavosť, ktorú častokrát ľudia berú ako negatívnu vlastnosť, ale ja si myslím, že tvrdohlavosť môže posúvať aj vpred práve preto, že sa ľahko nevzdávate. A myslím si, že som človek, ktorý keď si niečo vytýči, tak to rád dosiahne, aj keď to možno trvá niekedy dlhšie.“

Manžel Hany je Holanďan a pri otázke, v čom podľa nej imponujú Slovenky mužom zo zahraničia, sa zasmiala a bez váhania odpovedala zaňho. Zo svojho súkromia však v rozhovore napokon odhalila omnoho viac. Slávnostný galavečer, na ktorom budú mená laureátok ocenenia Slovenka roka zverejnené, sa uskutoční 6. júna 2025 o 20.30 v bratislavskej Redute. Vy si nenechajte ujsť priamy prenos z tohto výnimočného galavečera, ktorý prinesie Slovenská televízia na Jednotke.

Hana Rapantová o svojom mužovi z Holandska: Pri Slovenkách hovorí vždy jednu vec! (Zdroj: STVR/NL)