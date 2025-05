TAJOMSTVO hviezdy Sľubu: Chýba jej časť oka!

Herečka Kristína Sisková (Zdroj: Ján Zemiar)

Kristína Sisková sa vryla do pamäte ľuďom vďaka markizáckym seriálom. Najprv v Zrade stvárňovala milenku Milana Ondríka, kde jej famózny výkon obdivoval nejeden fanúšik. A teraz ohuruje v retro seriáli Sľub ako učiteľka Andrea Marková. Rozbehla si celkom sľubnú kariéru, vďaka ktorej si rozšírila základňu priaznivcov. Tí si všimli, že má blondínka niečo s okom.

„Neviem, či to neni moc citlivá téma, ale čo máš s dúhovkou," opýtal sa jej anonym. A Kristína bez váhania odpovedala úprimne. A toto o nej vedel zrejme len málokto! „Vôbec to neni citlivá téma. Teším sa, že sa to niekto opýtal. Je to jazva, narodila som sa s malým výrastkom na oku, ešte ako bábätko som absolvovala operáciu a odvtedy mi chýba kúsoček dúhovky... Dá sa to odstrániť plastickou operácio,u ale považujem túto jazvu za takú nezvyčajnú a signifikantnú, že som nad tým nikdy neuvažovala... Občas to trošku zčervenie, ako teraz, ale inak mi to nijak veľmi nekomplikuje život," zverila sa.

(Zdroj: Instagram KS)