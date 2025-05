Kristína Sisková bez okolkov: Chodím na terapiu! Čo ju trápi na duši?

Herečka Kristína Sisková prišla na galavečer po boku oslnivej plavovlásky. Neuveríte, kto to je! (Zdroj: Ján Zemiar)

Jedným z hostí ďalšej časti talkšou Neskoro večer bude aj herečka Kristína Sisková. Pochádza z Popradu, je absolventkou Vysokej školy múzických umení, kde neštudovala herectvo, ale divadelný manažment. Aj napriek tomu sa čoskoro uchytila ako herečka v televíznych seriáloch.

A aj keď sa jej darí a život by podľa iných mohol byť pre ňu "gombička", priznáva, že tiež ju občas niečo kvári, a preto navštevuje terapeuta. „Teraz je to módne a tí mladí ľudia sa naozaj ocitli v chaose... to my kde, my do školy a do krčmy,“ zažartoval Marcin a hneď sa opravil: „Do školy a futbal ísť hrať. Hodil som tašku a išiel som športovať,“ hrdil sa. Kristína však priznáva, že svet je pre mladých tak trochu matrixom. „Chodím už pár mesiacov na terapiu a celkom otvorene o tom hovorím...“ a dodala, čo ju k tomu viedlo.

Druhým hosťom je Roman Serbinčík, profesionálny pilot teplovzdušného balóna. K lietaniu ho priviedol otec, jeden z priekopníkov balónového lietania na Slovensku. Tretím hosťom bude líder kapely Smola a hrušky Jozef Kramár a v závere relácie sa predstaví celá kapela s novým songom v spolupráci s Petrom Marcinom, ktorú vydali aj na vinylovej platni. Oplatí sa pozrieť si nielen video, ale aj reláciu Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.

