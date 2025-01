Studenková vyznamenanie odmietla, Kukura si ho od Pellegriniho prevzal: Dôvod, prečo to urobil

Juraj Kukura (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Len krátko pred odovzdávaním štátnych vyznamenaní z rúk prezidenta Petra Pellegriniho sa herečka Zdena Studenková rozhodla ocenenie neprevziať. Odmietla Pribinov kríž I. triedy: „Nemám potrebu prevziať toto ocenenie v situácii, v akej sa momentálne nachádza kultúra na Slovensku. Keby to bolo za iných okolností, nemala by som s tým problém, považovala by som to za česť, ale vzhľadom na to, čo sa deje v kultúre, som to urobiť nemohla,“ vyjadrila sa herečka.

Jej herecký kolega a v súčasnosti aj riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura (77) naopak ocenenie prijal aj napriek tomu, že slovenská kultúra prežíva aktuálne hektické obdobie. „Myslím, že som ho dostal za svoju celoživotnú prácu. Cením si to a cítil som sa normálne,“ reagoval na otázku Nového času s tým, že je to každého osobná vec: „Jej prácu si veľmi vážim, ale jej rozhodnutie ma nijak neovplyvnilo.“

Viacerí kolegovia Zdeny Studenkovej jej gesto velebili a vyjadrili herečke podporu a rešpekt. Prezident Pellegrini sa vyjadril, že udeľovanie štátnych vyznamenaní nemá nič spoločné s aktuálnou politickou situáciou.ozrejmil. Ide o najvyššiu česť, akú môže občan SR dostať.