A predsa! Andrej Bičan sa o pár dní OŽENÍ, plánuje aj dieťa: Neuveríte, kto bude ich svadbu moderovať

PIEŠŤANY - Do tretice všetko dobré? Obľúbený moderátor Andrej Bičan (50) sa po rokoch lásky a odkladaných plánov chystá opäť pred oltár! S partnerkou Michaelou si svoje „áno“ povedia už o pár dní – a bude to svadba, na ktorú len tak nezabudnú!

Moderátor Andrej Bičan prežil v minulosti dve manželstvá, no dnes má po svojom boku ženu, s ktorou tvorí harmonický pár už deväť rokov. A práve s Michaelou sa v blízkej budúcnosti chystá spečatiť svoju lásku svadbou. „K svadbe sa vyjadrujeme veľmi konkrétne – v júni tohto roku, to znamená o pár dní, si povieme svoje áno,“ prekvapil svojimi slovami Bičan. Mišku požiadal o ruku ešte pred štyrmi rokmi. Život im však do svadobných plánov neraz zasiahol. „Tá svadba mala byť už pred tromi rokmi, ale prichádzali do toho nešťastia, ktoré sme mali v rodine, nejaké smútky, zdravotné patálie... Tie roky boli ťažké a nebol priestor oslavovať,“ priznáva otvorene.

Dnes sú prípravy v plnom prúde a isté je aj miesto svadby, ktoré dvojica vybrala veľmi prakticky. „Hľadali sme miesto, kde by bol voľný termín, a všade už boli termíny zajednané. Zistili sme, že Palárikovo začína robiť svadby vo veľkom, tak sme si povedali, poďme to vyskúšať,“ vysvetlil Andrej, ktorý aj s partnerkou zavítal na nedávne otvorenie výstavy Alfonza Muchu v Piešťanoch.

A s humorom sebe vlastným prezradil aj to, že doma už prebieha svadobný nácvik. „Už teraz hovoríme áno, snažíme sa aj doma hovoriť áno na všetko, aby sme náhodou nepovedali iné slovíčko počas obradu,“ zažartoval moderátor, ktorý prezradil aj detaily ich veľkého dňa. A o žiadnu malú svadbu rozhodne nepôjde. Dvojica totiž na ich veľký deň nepozýva len pár vyvolených, ale... „Pozývame všetkých, ktorých máme v telefónoch, všetkých kamarátov, rodinných príslušníkov, skrátka každého, kto je v našom živote niekým a niečím,“ prezradil. A keďže ide o šoumena, netradičný bude aj výber moderátorov obradu... Svadba však nie je jedinou novinkou v ich živote. Bičan sa netají tým, že je otvorený aj ďalšiemu potomkovi. V rozhovore prezradil viac a dokonca odhalil aj detaily svadobnej cesty!

