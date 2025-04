Po KONFLIKTE s vedením v televízii SKONČILA: Moderátorka zvažovala ÚPLNÝ KONIEC kariéry!

Nora Fridrichová bola dlhoročnou tvárou Českej televízie. Moderovala v nej program 168 hodín, ktorý mapoval najväčšie udalosti týždňa, kauzy aj politické prešľapy. Minulý rok v lete sa však dostala do sporu s novým vedením spravodajstva a s tým sa napokon dohodla, že ku koncu augusta na obrazovkách končí.

Celý konflikt odštartovala reportáž o mame jednej z obetí decembrového útoku na filozofickej fakulte v Prahe, ktorú vedenie skritizovalo. „Nešlo o to, že natočila takto silnú spoveď, ale o to, že k tomu rozhovoru mal následovať komentár aj zo strany polície, o ktorej v nej tá mama hovorí. Celé to pôsobilo len ako pokladanie otázok smerom k polícii, ale tá skrátka v rámci vyváženosti mala rovno v relácii reagovať,“ povedal zdroj z ČT.

No a ako teraz priznala, zásah vedenia do jej práce Fridrichovú znechutilo natoľko, že zvažovala, že s novinárčinou sekne nadobro a bude sa venovať len charitatívnej činnosti. Svoj postoj však veľmi rýchlo prehodnotila. „Vydržalo mi to len pár dní a potom som videla, čo sa v tej našej politike deje, a povedala som si, že do toho musím šľapnúť. Veď štvrťstoročie nič iné nerobím a neviem tak dobre,“ povedala Blesku Nora, ktorá napokon spustila vlastný projekt s názvom Nora.

„Začínam a pomaly zbieram odberateľov. Náklady na techniku boli v radoch niekoľkých tisícov, mám malú kamerku, ktorá nestála ani 15 tisíc korún, a sama sebe som kostymérkou a vizážistkou. Ešte keď som robila v Českej televízii, sledovala som digitál a je to podľa mňa cesta budúcnosti, ktorou sa budú živiť ľudía, čo pracujú s videom, takže idem tou cestou. Neuvažovala som nastúpiť do podobného média, akým je Česká televízia, vydala som sa touto cestou a neľutujem toho. Za toho pol roka som sa technologický posunula tak o jedno storočie,“ dodala moderátorka.

Projekt sa vysiela na platforme YouTube a HeroHero a zatiaľ jej veľmi nezarába, no prízvukuje, že ešte je len na začiatku a svoju digitálnu identitu si ešte len buduje.

(Zdroj: Česká televízia)