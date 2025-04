MAMA roka 2025: Hágerová ako éterická víla s AFROM na hlave a Pomajbo... Uff, čo to červené oko?!

Mama roka (Zdroj: Vlado Anjel)

Aj tento rok je "vyhlásené pátranie" po výnimočných mamách a otcoch, ktorí svojimi príbehmi inšpirujú, povzbudzujú a odkazujú, že láska, odhodlanie a sila dokážu zmeniť svet okolo nás. Anketa Mama roka totiž oceňuje tých, ktorí si zaslúžia uznanie za to, ako zvládajú rodičovctvo v jeho najnáročnejších podobách.

V piatok sa v Bratislave konala tlačovka, ktorá oznámila štart 6. ročníka - prihlasovanie začína už 1. mája 2025. No a tú si nenechalo ujsť aj viacero známych osobností. Neprehliadnuteľná bola partnerka moderátora eventu Romana Juraška, moderátorka Diana Hágerová. V spoločnosti totiž pôsobila ako éterická víla, čo umocňovali nielen šaty, ale aj jej kučeravé afro na hlave.

Nechýbal ani herec Roman Pomajbo, no a ten zaujal niečim iným, ako svojim outfitom. Nedalo sa totiž nevšimnúť si, že ho trápil nepríjemný problém - celé oko mal červené. Praskla mu v ňom cievka. To môže mať viacero príčin - napríklad silný kašeľ, zvracanie, či nadmerná námaha a tlak pri dvíhaní ťažkých predmetov v predklone. No aj vážnejšia príčina, ako je vysoký očný tlak.

