TRPKÉ ukončenie kamarátstva známych krások: PODRAZ... Zaľúbila sa do jej EX!

BRATISLAVA - Aj taký je život. Kamarátstvo na krehkých základoch. Diana Keszegová z prvej série šou Ruža pre nevestu sa zaľúbila do bývalého partnera svojej blízkej priateľky Terezy Kosecovej. Potetovaná kráska však priznala, že ju to zaskočilo a stále to nemá v sebe úplne spracované.

Minulý rok v júli sme vás na Topkách informovali, že kráska z prvej série šou Ruža pre nevestu prebrala frajera jej kolegyni zo šou. Diana Keszegová sa zaľúbila do expartnera Terezy Kosecovej. Ich vzťah sa o pár mesiacov na to posunul a spoločne oznámili, že čakajú bábätko. Potetovaná hnedovláska sa verejne k ničomu nevyjadrovala, v našom rozhovore však urobila výnimku. Opýtali sme sa jej, či ju Dianine tehotenstvo zaskočilo. „Zaskočilo ma to. Skôr ma to zaskočilo z toho, že ona bola moja kamarátka a čakala som aspoň niečo. Mňa to nezaskočilo z jeho strany, lebo boli sme slobodní, ja som sa rozišla s ním, mohol si robiť čokoľvek chce, ale tým, že ona bola moja kamarátka, brala som ju ako jednu z bližších osôb," prekvapila.

„Boli sme aj v kontakte, aj sme si písali, tak som možno čakala nejakú správu, že ahoj Terka, zaľúbila som sa do tvojho bývalého frajera, prepáč mi... A ja by som bola, jasné, že nech sa páči. Ale celé ako sa to stalo, do toho aj to bábo, ja im neprajem nič zlé... len mám to tu asi nejako vnútri, že nerobí sa to, ja by som to v živote neurobila alebo aspoň by som to povedala," pokračovala. Terezu sme našou otázkou zaskočili a absolútne sa tým netajila. Bolo na nej vidieť, že ešte to nie je za ňou. Priznala, že to od nej brala ako podraz. „Nie od neho. Možno trochu od nej. Nie som na ňu nahnevaná, len ma to mrzí," dodala. Diana a jej priateľ sú zasnúbení a tešia sa z ich maličkej lásky Sebastiána. Celý rozhovor si môžete vypočuť nižšie.

