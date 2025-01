HROZIVÁ FOTO známej krásky: Preboha, Tereza, čo sa ti stalo?!

Nevesta Tereza (Zdroj: Ján Zemiar)

Tereza Kosecová sa zviditeľnila v prvej sérii šou Ruža pre nevestu, kde bojovala o srdce ženícha Tomáša Tarra. Ten ju tesne pred finále poslal domov. Krátko po nakrúcaní sa jej zadarilo a v realite si našla lásku. Fitness trénera, s ktorým jej však dlho láska nevydržala. Jej bývalý našiel šťastie u jej kolegyne zo šou Diany Keszegovej a teraz spolu čakajú bábätko.

Kráska sa k tejto téme nevyjadrila a žije si vlastným životom. Aktuálne sa svojim fanúšikom prihovorila s obrovským monoklom na oku. Tí boli hneď zvedaví, že čo sa stalo. „Buchla som sa na sánkach," odpovedala v krátkosti. Sledovatelia jej však neverili a zaujímalo ich, či ju náhodou niekto nezbil. A tak jej neostávalo nič iné, len celú situáciu znova objasniť.

„Mňa reálne nikto nezbil. Poviem to teraz, už to viackrát nebudem hovoriť. Bola som na sánkach, išla som s kamošom a ako sme nadskočili na takom skoku, tak mi dal dozadu hlavičku na obočie a mne sa to takto zlialo do monokla. Naozaj ma nikto doma netýra," uviedla veci na pravú mieru. „A nerobte konšpiračné teórie," odkázala všetkým. FOTO ako teraz vyzerá nájdete v galérii.