Potetovaná Tereza z Ruže pre nevestu sa nechala vylepšiť: PLASTICKÁ OPERÁCIA!

Premiéra filmu Influencerky. Na snímke nevesta Tereza (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Tereza Kosecová (24) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka prvej sérii markizáckej reality šou Ruža pre nevestu. A hoci pútala pozornosť telom posiatym tetovaniami, žiadne iné vylešpenia na ňom nemala. Aspoň doteraz... Podstúpila totiž plastickú operáciu!

Tereza Kosecová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka prvej sérii markizáckej reality šou Ruža pre nevestu, v ktorej bojovala o srdce Tomáša Tarra. Skončila napokon na treťom mieste a prsteň dostala Petrana Galatea Oráčová. V tom čase potetovaná kráska ešte, okrem permanentných obrázkov, nemala žiadne vylepšenie na svojom tele. Nedávno to však zmenila.

Tereza Kosecová v auguste tohto roka. (Zdroj: Instagram TK)

Na sociálnej sieti Instagram prezradila, že si nechala vylepšiť prsia a celú cestu za svojim vysnívaným hrudníkom, zachytila aj na video. „Viem, že pre niekoho to môže vyznieť nepochopiteľne, ale na klinike mi splnili sen! Moje telo si prešlo neskutočnými výkyvmi váhy a dosť na tom utrpeli aj moje prsia. Keď sa dostanete do štádia "hanbiť sa vyzlieť pred vlastným frajerom" možno vám to bude dávať väčší zmysel,“ opísala Tereza.

„Pôvodne som rozmýšľala len nam modeláciou, ale keďže mi išlo o čo najkrajší výsledok, zvolili sme implantáty, ktoré vyzerajú skvelo a okrem toho sa považujú za najobľúbenejšie na svete. Neviem ani slovami opísať moju radosť a ak je tu niekto, kto sa rozhodne pre podobný zákrok, z vlastných skúseností kliniku a pána doktora na 100% odporúčaam,“ dodala s tým, aby to ženy robili najmä pre seba a nie pre druhých!