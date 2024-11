Kráska z Ruže pre nevestu je TEHOTNÁ: Dieťa čaká s exfrajerom kolegyne zo šou!

Kráska z Ruže pre nevestu je tehotná (Zdroj: Instagram DK)

Diana Keszegová sa do povedomia širšej verejnosti dostala vďaka účinkovaniu v šou Ruža pre nevestu. Dlho na obrazovkách Markízy však nezotrvala. Vtedajší ženích Tomáš Tarr ju hneď v prvej časti poslal domov. Na lásku však ani potom nezanevrela. V júni tohto roka priznala, že má nový vzťah. Zaľúbila sa do exfrajera kolegyne zo šou Terezy Kosecovej. Ide o fitness trénera Vlada. No a po 4 mesiacoch od zverejnenia ich vzťahu oznámili radostnú novinku.

Diana nosí pod srdcom ich spoločné bábätko. Ide o výnimočný a nádherný moment, keď si rodičia uvedomia, že ich rodina sa rozrastie o nový prírastok. Tento pocit prináša radosť, vzrušenie a hlbokú vďačnosť. Tehotenstvo sa vníma ako zázrak, plný lásky a nádeje, ktorý prináša budúcnosť plnú nových začiatkov a šťastných spomienok. „Nevieme sa ťa dočkať," napísala k romantickým záberom, na ktorých jej partner bozkáva tehotenské bruško. Gratulujeme!

