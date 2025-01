(Zdroj: PR, Tomáš Thurzo)

BRATISLAVA - Moderátor Fun rádia, Matej "Sajfa" Cifra, opäť raz dokázal, že zmysel pre humor mu nechýba! Jeho kolegyňa Ľubica „Buba“ Lettrichová ho totiž natočila pri cvičení priamo v rádiu – a to nie hocijako! Sajfa si dával poctivé kľuky hore bez.

„Výborne sa mi tu robí,“ so smiechom poznamenala Buba, keď s telefónom v ruke natáčala Sajfovu improvizovanú workout show. Podporiť ho prišli ďalší dvaja kolegovia, ktorí obľúbenému moderátorovi fandili.



Sajfa sa ukázala hore bez. (Zdroj: Instagram)

Po dvoch hodinách sa Sajfa vrátil do miestnosti znova a začal sa vyzliekať. Jeho kolegyňa už len neveriacky krútila hlavou.spýtala sa ho pobavene. Sajfa sa len uškrnul:dodal a tričko po nej hodil.

Sajfa sa v rádiu utrhol z reťaze: Dal dole oblečenie a... Matej, veď to je STRIPTÍZ! (Zdroj: Instagram/Sajfa)

Cifrovci sa presťahovali do Bruselu. (Zdroj: Instagram)

Sajfa odletel pred pár dňami aj s deťmi za manželkou Veronikou, ktorá zastupuje Slovensko v Európskom parlamente, do Bruselu. Pendlovanie medzi Belgickom a Slovenskom kvôli práci bolo preňho náročné, preto sa rozhodli na pár mesiacov presťahovať.napísala Sajfova manželka Veronika. A čo sa stane so Sajfovým moderovaním vo Fun rádiu?vysvetlila Veronika. Sajfa tak naďalej zostáva súčasťou rádia a ako sám povedal, bude sa pravidelne vracať do Bratislavy aj pre iné pracovné povinnosti.