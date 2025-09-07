Arnold je späť: Do politiky sa vracia ikona filmu Terminátor! Bývalý senátor kritizuje kroky pred voľbami

KALIFORNIA – Bývalý americký senátor Arnold Schwarzenegger, ktorý sa preslávil vo viacerých filmoch a kultových ságach, varuje voličov štátu Kalifornia pred spôsobom prerozdelenia volebných obvodov.
Politický boj proti straníckemu prerozdeľovaniu volebných obvodov vlákal na politickú scénu navrátilca Arnolda Schwarzeneggera. Ako píše The Hill, bývalý herec a senátor za štát Kalifornia sa pridal na stranu demokratov, ktorí presadzujú plán s cieľom zisku piatich kresiel v Snemovni reprezentantov. Malo by sa to dosiahnuť cez obídenie nezávislej štátnej komisie pre prerozdelenie volebných obvodov.
Problémy v dvoch štátoch
Komisia spustila svoju činnosť práve počas obdobia, keď bol na čele Kalifornie Schwarzenegger. Analytici to vidia ako jasnú snahu dostať sa do centra pozornosti. Súčasný senátor Gavin Newson (demokrat) však približuje, že prerozdelenie volebných obvodov nepodkope existujúci systém.
Schwarzenegger bol vždy republikán, ale jeho súčasné kroky sa výrazným spôsobom odlišujú od hlavného prúdu strany. Demokrati v Kalifornii žiadajú voličov, aby si cez mimoriadne voľby na jeseň schválili zákon, ktorý by obišiel nezávislú komisiu. Práve tá prerozdeľuje volebné obvody. Následne by sa umožnilo, aby návrhy schválené zákonodarným zborom nadobudli účinnosť už v polovici tohto desaťročia.
Takýto postup by v podstate zrušil republikánske vedené prerozdelenie obvodov v Texase. Tam by to prinieslo 5 kresiel pre republikánov. Newson vidí tento postup ako snahu o zmanipulovanie volieb, ktoré sa majú konať v polovici budúceho roku.
Bývalý senátor Kalifornie sa stavia proti snahám v obidvoch štátoch. "Je veľmi nesprávne, čo robia Texasu a aj to, čo sa snažia spraviť v Kalifornii. Vôbec to neslúži ľuďom, ale strane ako takej," vyjadril sa Schwarzenegger na sociálnej sieti.
Na záver dodal, že s Newsonom má podľa svojich slov dobrý vzťah a rozhodne nestojí na strane Trumpa, len sa snaží brániť systém, ktorý pomáhal budovať.