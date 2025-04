Obrovské PROBLÉMY hviezdy Partičky: Oko vystrelené konfetou... Transplantácia od MŔTVEHO darcu!

Michal Suchánek (Zdroj: Ján Zemiar)

Herec a zabávač svoje problémy s okom dlho držal v tajnosti, no napokon ich priznal v relácii Blízká setkání počas rozhovoru s Terezou Kostkovou. K úrazu vraj prišiel počas natáčania obľúbenej Partičky, kedy mu oko kolega nešťastnou náhodou zasiahol vystrelenou konfetou. No a aktuálne v podcaste Čestmíra Strakatého odhalil viac.

(Zdroj: Tv Prima)

„Trochu ma to štípalo, tak som bežal na záchod. Tri-štyri dni ma to rezalo, štípalo. Potom už to bolo dobré a za rok som prestal vidieť. Okrem toho sa mi zozadu odtrhla sietnica,“ šokoval suchánek. Riešením by vraj mohla byť transplantácia sietnica od mŕtveho dárcu, lekári však herca upozornili, že by po operácii aj tak nemusel vidieť ostro. Suchánek preto váha.

„Mohol to byť 80-ročný chlap, ktorý bol ožratý na bicykli, oni mu to vyberú a zistia, že mal napríklad 8 dioptrií,“ vtipkoval Michal. Ten má v súvislosti s okom za sebou už niekoľko bolestivých zákrokov. Pri jednom z nich mu dokonca oko zmrazili na 160 stupňov a vravili mu doň silikón a potom aj špeciálnu šošovku. Došlo však ku komplikáciám, a tak musel ísť Suchánek opäť na operáciu.

Je možné, že ďalšie operácie ešte absolvuje, no je pravdepodobné, že už nikdy nebude vidieť tak dobre, ako pred nehodou.

Vianočná rocková párty v Trnave. Michal Suchánek, Dano Dangl (Zdroj: Ján Zemiar)