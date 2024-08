Škandál s HAJLOVANÍM hviezdy Markízy má DOHRU: Prišla o spolupráce, nemá PENIAZE!

Je zúfalá! (Zdroj: pixabay.com)

PRAHA - Tak s týmto nerátala! Škandály okolo organizácie Clash of the stars, ju pripravili o spolupráce. Nemá peniaze!

Hana Gelnarová sa u našich západných susedov preslávila účasťou v reality šou Like House, no Slováci ju spoznali až vďaka minuloročnej sérii markizáckeho Survivoru. Dlho tam však nezotrvala. Aktuálne hviezdi v klietke súťaže Clash of the Stars, organizácie, ktorá organizuje zápasy influencerov. Lenže si vyrobila poriadne problémy. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila video, vďaka ktorému môže nastať veľmi rýchly koniec jej kariéry. Nahrávka zachytáva ju a jej kamarátov, ako pochoduje na pochodovú pieseň Nemeckej armády a popritom opakovane dvíha pravú ruku, teda hajluje. V pozadí tiež vidno na obrazovke televízora nemeckú vlajku.

Obhájila sa však nasledovne: „Netušila som, že budem niekedy musieť točiť takéto vyjadrovacie video. Určite sa k niektorým z vás dostalo video, kde sme v obývačke pred televízorom, robíme tam mažoretky, hrám sa tam na vojáka a robím toto. Úprimne, teraz mi to veriť môžete aj nemusíte. Ale ja poznám svoju pravdu a ľudia, čo ma poznajú, vedia, že ja taká nie som. V živote nerobím tieto zlé veci, nie som ten typ človeka. Pridala som sa k ostatným a išla som si tam mažoretky, vojačikov. Bohužiaľ som toto nepoznala a môžete si myslieť, aká som hlúpa, že nepoznám tieto veci ako hajlovanie."

Organizácia nevyvodila žiadne dôsledky, a tak bude Hanka zápasiť so súperkou Angie Mangombe. No a tá kvôli škandálom okolo celého Clash of the Stars prišla o spolupráce. Priznala to na sieti Instagram. „Môj život... ty vole, to je jednoducho neuveriteľné. Keďže budem mať na mojej plachte celkom dosť miesta, veľa miesta. Nepodarilo sa mi prekecať ani jednu firmu, pretože absolútne nesúhlasia s tým, čo sa teraz v Clashi deje," vysvetlila rozhorčená Angie. Prišla o naozaj veľa peňazí, a tak nemôže ísť so svojím synom na dovolenku.

„Nikto s tým nechce mať nič spoločné, takže som prišla o veľké množstvo peňazí a pôjdeme iba tak do r*ti s malým a nie k moru. Nemám tu nejakú firmu, ktorá sa toho nebojí a chcela by byť na mojej plachte?" prosila o pomoc. „Ja sa síce smejem, ale takto ja riešim stresové situácie. Prišla som o sponzorov a ešte o spoluprácu, ktorá už nie je. Priznávam, že som momentálne influencer bez peňazí," povzdychla si. Angie sa s incidentom Hanky nestotožňuje a obdarovala ju učebnicou dejepisu, aby si doplnila poznatky z histórie.

