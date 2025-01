Poriadny prúser známej Češky: Kvôli hajlovaniu mieri pred SÚD!

(Zdroj: pixabay.com)

Minulý rok v auguste si hviezda reality šou poriadne zavarila. Hana Gelnárová sa zviditeľnila vďaka Survivoru a neskôr sa dostala do organizácie Clash of the Stars, teda organizácie, ktorá usporadúva zápasy influencerov. Hnedovláska v tom čase na svojom profile na Instagrame zdieľala kontroverzné video, na ktorom spolu s jej kamarátmi hajluje. Gelnarová pritom v jednom momente hovorila: „Ako mažoretky!“ a chvíľu sa tvárila, že žongluje s paličkou, potom sa však pridala ku kamarátom a vystierala pravicu. Následne toto video vyvolalo vlnu kritiky.

Hana sa neskôr začala ospravedlňovať, že nemala tušenie, čo robí. „Úprimne, teraz mi to veriť môžete aj nemusíte. Ale ja poznám svoju pravdu a ľudia, čo ma poznajú, vedia, že ja taká nie som. V živote nerobím tieto zlé veci, nie som ten typ človeka. Pridala som sa k ostatným a išla som si tam mažoretky, vojačikov. Bohužiaľ som toto nepoznala a môžete si myslieť, aká som hlúpa, že nepoznám tieto veci ako hajlovanie,“ vyjadrila sa vtedy s tým, že si je vedomá toho, že ponesie následky.

A následky sa po piatich mesiacoch dostavili. Prípadom sa totiž začala zaoberať polícia a zdá sa, že influencerka pôjde k súdu, uvádza web Moravskosliezsky denník. Prípad išiel na súd v Ostrave. Hanka je obžalovaná z prejavu sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd. Za taký čin môže ísť do väzenia až na tri roky.

