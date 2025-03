Herec Ady Hajdu sa rozhodol povedať PRAVDU: Prečo ma na PROTESTOCH neuvidíte rečniť?!

Ady Hajdu (Zdroj: Ján Zemiar)

Herec si uvedomuje dôležitosť občianskeho hlasu a podporuje protesty svojou prítomnosťou, no na pódiu ho s prejavom neuvidíte. Dôvod je zdravotný, ale aj emocionálny. „Nemôžem. Mám strojček na srdci a pri tých emóciách by ma hodilo o zem. Skúšal som to, ale nejde to, som príliš emocionálny. Už keď tam len stojím, tečú mi slzy. Môžem hrať v divadle rôzne roly, ale toto fakt nedávam. Radšej niečo nahrám na video a zdieľam to,“ priznal otvorene v rozhovore pre Denník N.

Hajdu sa netají tým, že situácia na Slovensku ho hlboko zasahuje. Ako sám povedal v rozhovore pre Topky.sk, obáva sa návratu temných čias. „Spravodlivosť je u nás veľmi krehká, vlastne už neexistuje. A tým pádom sa trošku obávam, že tie 90. roky sa môžu opäť vrátiť. To je realita, ktorú tu teraz žijeme.“

Čoraz viac však pociťuje aj frustráciu z nepochopenia ľudí okolo seba. „Prestávam rozumieť ľuďom. Vzdelaným ľuďom, ktorí obhajujú súčasnú vládu alebo veria rôznym dezinformáciám. Nerozumiem ich presvedčeniu a desí ma to. Jasné, že Fico a jeho ľudia vedia, ako klamať a manipulovať, v tom sú majstri a robia to geniálne, navyše im v tom pomáha prokremeľská dezinformačná scéna, ale podľahli tomu aj mnohí lekári, učitelia, právnici – tí, ktorí by mali byť intelektuálnymi špičkami. Neviem, ako na to mám reagovať.“

Súčasná situácia v krajine však neovplyvnila len jeho, ale aj jeho rodinu. Adyho manželku to dokonca dohnalo k slovám, ktoré žiadna matke nechce povedať svojim deťom. „Dcéra pracuje pre Globsec v Bruseli, rieši projekty, ktoré sa týkajú bezpečnosti Európy aj boja proti ruskému vplyvu. Môj syn je vedec, robí vlastný výskum vo Viedni, dokonca naň získal grant 1,2 milióna eur. Na obe deti som veľmi pyšný. Moja žena im pritom povedala veľmi smutnú, ale pravdivú vetu – som šťastná, že nežijete na Slovensku. Žili tu, pracovali, ale táto vláda ich vlastne vyhnala za hranice. Je strašné, že vlastná matka musí vysloviť takú smutnú vec.“

Aj keď Ady Hajdu nepatrí k tým, ktorí burcujú davy z pódia, jeho hlas neostáva nevypočutý. Svoj postoj vyjadruje cez sociálne siete a verejné vyhlásenia. Jeho emócie sú silné a autentické - a možno práve preto si jeho slová získavajú takú veľkú odozvu. Zdá sa, že aj bez mikrofónu vie tento herec vyjadriť to, čo cíti veľká časť Slovenska.

