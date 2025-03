Móda 4. kola Let's Dance: Krásne ženy Mateja Tótha, výrazná Zorka a mama Miss Slovensko... WAU!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Je za nami štvrté tanečné kolo Let's Dance, ktoré bolo venované blízkym. Tých do spoločnosti nepriviedli len súťažné páry, ale aj hostia. Olympionik Matej Tóth (42) prišiel s manželkou Lenkou a dcérami Ninkou a Emmkou, Miss Slovensko 2023 Danielu Vojtasovú (25) sprevádzala mama... No a moderátorka Zorka Hejdová (34) prišla síce sama, no bola neprehliadnuteľná!