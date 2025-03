Tanečná pohroma? Omyl! Sagan všetkým vytrel zrak: Do finále je ešte ďaleko a už je kráľom šou!

Let's Dance, 3.kolo, Peter Sagan a Eliška Lenčešová

BRATISLAVA - Keď sa v médiách objavili informácie, že Peter Sagan sa postaví na tanečný parket v 10. jubilejnom ročníku Let’s Dance, mnohých divákov to pobavilo. Niektorí neveriacky krútili hlavami a pri predstave, ako sa cyklistická legenda zvŕta na parkete, sa pousmiali. Dokonca očakávali, že to bude riadny trapas. Ale to sa nestalo a Peťo všetkým vytrel zrak.